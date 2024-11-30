Tyson Yoshi為婚禮肉麻誓詞超頭痛　Jeffrey主動請纓：我文法一流

Tyson以Deep V 西裝上陣。（梁碧玲攝）

Tyson Yoshi同Jeffrey 昨日（29日）齊齊出席時裝品牌，默契十足地以Deep V西裝上陣，Tyson大讚Jeffrey健身成果明顯，一年間減去10 Kg，但Jeffrey仲想繼續落磅，目標係60Kg。提到好友婁峻碩「投訴」Tyson推薦自己嘅健身教練，搞到嚟香港出席音樂節都要健身，Tyson 踢爆婁峻碩日前為健身特意飛來香港，行為瘋狂。「佢應該啲里數到期，我叫佢留嚟去到婚禮時再用。」

Jeffrey 都有小Deep V。（梁碧玲攝）

兩個企埋一齊不時互「揭」，十分幼稚。（梁碧玲攝）

COLLAR成員Day、Ivy So 透視裝現身。（梁碧玲攝）

Day表示唔敢好似Tyson 以Deep V真空上陣，要交畀芯駖或Gao。（梁碧玲攝）

Tyson早前飛到澳洲出席友人婚禮，問到有否取經，他即表示：「嗌硬交，要plan得好啲，不過都開心，有幾下眼濕濕，但諗到要寫誓詞都大鑊，點寫？」Jeffrey即舉手自薦，又話自己文法一流，但Tyson即時落落閘，仲叫佢「留番自己嗰場，我搵ChatGPT幫手，我本身就係唔想講啲咁肉麻嘅嘢先寫歌，但點知而家都係避唔過。」Tyson原來曾提議取消誓詞，但已遭未婚妻Christy否決。Tyson之前曾表示想生龍鳳胎，但他表示「難上加難，最好一次搞掂。」Christy日前在社交網表示失聲，Tyson笑言對方現時有「𡃁坤」聲音，仲笑晒話：「成日喺屋企叫佢，先醒起佢講唔到嘢。（點照顧佢？）係咁叫佢飲水，佢又唔飲。」

Jeffrey已收到Tyson邀請出席婚禮。（梁碧玲攝）

問到會否出席年底頒獎禮，Tyson表示由於將在台灣有倒數活動，情況已非去年「零晨4點出發可以趕到」，再加上3號在台灣又有活動，所以目前仍在商討當中。