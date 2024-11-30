Grand住去大阪｜高海寧嘆玫瑰浴畫面充滿幻想　比浸泥漿浴更香艷

旅遊節目《Grand住去大阪》由C君、高海寧（高Ling）及陸浩明（6號）主持，今晚8點翡翠台播映最後一集。最後一集當然是最精彩一集，原來高海寧去了嘆玫瑰花露天溫泉。這一集「含金量」極高！



三位主持入住京都文化勝地—鷹峯山嘅奢華度假村。

Roku套房佔地千呎，約2萬港元一晚！

最後一集為大家介紹的酒店，位於京都文化勝地—鷹峯山的奢華度假村，酒店設計概念採用江戶時期藝術家本阿彌光悅的藝術村為靈感打造，與鷹峯山融為一體；一晚約2萬港元的Roku套房，佔地千呎、擁有落地大玻璃，飽覽京都深山和庭園美景，秋天欣賞紅葉絕對一流！今集介紹的三間餐廳都非常駕勢，先講人均約2,754港元的鐵板燒餐，食盡鯛魚界最頂級的甘鯛松笠燒、日本龍蝦配日式高湯汁，當食到約1,530港元的神戶牛菲力牛扒時，6號直言是「人生Top 3好味的牛」，再次招來C君狂窒：「成日將啲嘢講到咁誇張！」揀了一把大刀切牛扒的6號，為自己平反時不自覺揮刀，嚇到高Ling高呼：「你唔好拎把刀揈吓揈吓，好驚呀！」三人互動勁爆笑。

Grand住去大阪》由C君、高海寧（高Ling）及陸浩明（6號）主持。

Grand住去大阪》由C君、高海寧（高Ling）及陸浩明（6號）主持。

鐵板燒餐食盡鯛魚界最頂級嘅甘鯛松笠燒、日本龍蝦配日式高湯汁。

大阪「Grand界KOL」Jason Lim帶三位主持朝聖國際知名時裝兼奢華品牌開設嘅全球第一間高級餐廳，高Ling未入餐廳已被神秘入口驚嘆。

C君「食神」上身大嘆：識人好過識字！

第二間不容錯過的fine dining，是國際知名奢華品牌開設的全球第一間高級餐廳，而本節目製作組更是全球第一間正式拍攝的電視台，相當威水！

餐廳以hidden隱密式門面為設計，高Ling未進餐廳已被「神秘入口」驚艷：「連入門口都係surprise！」由於餐廳採取介紹制兼預約制，6號特意邀請了大阪「Grand界KOL」Jason Lim任推薦人帶三人朝聖，以66,000日元（約3,370港元）豪歎廚師發辦晚餐，三位主持不約而同大讚島根縣鰆魚配魚子醬最驚艷，「美女試食專員」高Ling表示：「首先魚子醬嘅冰凍，加上魚嘅暖笠笠係雙重刺激，蕃薯嘅甜同魚子醬嘅鹹又係第二種層次，喺口入面交融…我究竟taste邊樣先呢？好正，形容呢間餐廳係會詞窮架！」6號則一如既往以誇張手法形容：「升仙嘅感覺！」C君亦「食神」上身大嘆：「食唔番點算！呢間餐廳印證識人好過識字。」

面對高級食材，三人都忍唔住打卡留念！

面對高級食材，三人都忍唔住打卡留念！

呢個「與地球對話」套餐約3,646港元。

高Ling大讚島根縣鰆魚配魚子醬最驚艷！

400朵玫瑰花嘅女性專用露天溫泉，高Ling急不及待落水梳乎！

400朵玫瑰花嘅女性專用露天溫泉，高Ling急不及待落水梳乎！

及後TVB以海外首間電視台進行採訪身份，介紹連續7年及史上最快奪得米芝蓮三星的餐廳！三位主持品嚐以人與大自然共生為主題的「與地球對話」套餐，各種新鮮海鮮配以超精緻伴碟，還有以100多種蔬菜及貝類製成的湯，猶如一間可以進食的美術館，絕對是一場味覺與視覺交匯的盛宴。高Ling和6號另外還去了寶塚市三大正宗溫泉酒店之一浸溫泉，最大賣點絕對是鋪滿400朵玫瑰花的女性專用露天溫泉，玫瑰芳香配合氯化鈉冷礦泉的治療功效，難怪高Ling急不及待「落水」梳乎！

400朵玫瑰花嘅女性專用露天溫泉，高Ling急不及待落水梳乎！

400朵玫瑰花嘅女性專用露天溫泉，高Ling急不及待落水梳乎！