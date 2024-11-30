Grand住去大阪｜高海寧嘆玫瑰浴畫面充滿幻想 比浸泥漿浴更香艷
旅遊節目《Grand住去大阪》由C君、高海寧（高Ling）及陸浩明（6號）主持，今晚8點翡翠台播映最後一集。最後一集當然是最精彩一集，原來高海寧去了嘆玫瑰花露天溫泉。這一集「含金量」極高！
最後一集為大家介紹的酒店，位於京都文化勝地—鷹峯山的奢華度假村，酒店設計概念採用江戶時期藝術家本阿彌光悅的藝術村為靈感打造，與鷹峯山融為一體；一晚約2萬港元的Roku套房，佔地千呎、擁有落地大玻璃，飽覽京都深山和庭園美景，秋天欣賞紅葉絕對一流！今集介紹的三間餐廳都非常駕勢，先講人均約2,754港元的鐵板燒餐，食盡鯛魚界最頂級的甘鯛松笠燒、日本龍蝦配日式高湯汁，當食到約1,530港元的神戶牛菲力牛扒時，6號直言是「人生Top 3好味的牛」，再次招來C君狂窒：「成日將啲嘢講到咁誇張！」揀了一把大刀切牛扒的6號，為自己平反時不自覺揮刀，嚇到高Ling高呼：「你唔好拎把刀揈吓揈吓，好驚呀！」三人互動勁爆笑。
C君「食神」上身大嘆：識人好過識字！
第二間不容錯過的fine dining，是國際知名奢華品牌開設的全球第一間高級餐廳，而本節目製作組更是全球第一間正式拍攝的電視台，相當威水！
餐廳以hidden隱密式門面為設計，高Ling未進餐廳已被「神秘入口」驚艷：「連入門口都係surprise！」由於餐廳採取介紹制兼預約制，6號特意邀請了大阪「Grand界KOL」Jason Lim任推薦人帶三人朝聖，以66,000日元（約3,370港元）豪歎廚師發辦晚餐，三位主持不約而同大讚島根縣鰆魚配魚子醬最驚艷，「美女試食專員」高Ling表示：「首先魚子醬嘅冰凍，加上魚嘅暖笠笠係雙重刺激，蕃薯嘅甜同魚子醬嘅鹹又係第二種層次，喺口入面交融…我究竟taste邊樣先呢？好正，形容呢間餐廳係會詞窮架！」6號則一如既往以誇張手法形容：「升仙嘅感覺！」C君亦「食神」上身大嘆：「食唔番點算！呢間餐廳印證識人好過識字。」
及後TVB以海外首間電視台進行採訪身份，介紹連續7年及史上最快奪得米芝蓮三星的餐廳！三位主持品嚐以人與大自然共生為主題的「與地球對話」套餐，各種新鮮海鮮配以超精緻伴碟，還有以100多種蔬菜及貝類製成的湯，猶如一間可以進食的美術館，絕對是一場味覺與視覺交匯的盛宴。高Ling和6號另外還去了寶塚市三大正宗溫泉酒店之一浸溫泉，最大賣點絕對是鋪滿400朵玫瑰花的女性專用露天溫泉，玫瑰芳香配合氯化鈉冷礦泉的治療功效，難怪高Ling急不及待「落水」梳乎！