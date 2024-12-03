玲玲友情報丨劉佩玥與大10年光頭叔叔演情侶唔覺委屈：陳瀅同我爭

堪輿學家麥玲玲帶領蔡景行（行仔）、吳兆倫（Alan）、施焯日（Arthur）主持 TVB Plus清談節目《玲玲友情報》,今晚（30 日）主題為「專業樹窿」，嘉賓為劉佩玥(Moon)。

今集嘉賓請來「仙氣女神」Moon。(IG 圖片)

《玲玲友情報》請Moon做嘉賓。

劉佩玥在即將推出新劇集《巨塔之后》中跟宣萱合作，她大讚對方專業且親民，Moon 笑說：「佢好 nice 成日笑，同我好似所以大家好夾得來。」她透露今次拍劇有一項突破，就是不帶手提電話入廠，有意想不到效果，她表示：「個電話放喺服裝間，開頭係唔慣嘅。少咗上網同睇社交平台，多咗時間去構想角色。」

Moon 是出名的「樹窿」,讓友人傾訴心事。

玲玲師傅於節目中提起跟 Moon 合作過台慶劇《美麗戰場》，問到 35歲的Moon 於劇中被編排跟大10年的阿 Bob 林盛斌演一對，可有感委屈時，Moon 卻講出「驚人」答案：「梗係冇啦，仲𦧲飯應，陳瀅仲瘋狂同我爭阿 Bob，成日問點解（阿Bob）同我唔係同佢，點解佢係方力申呀。」玲玲師傅笑言想不到方力申也有被嫌棄的一日。

玲玲問Moon 於劇中被編排跟阿 Bob 林盛斌演一對，可有感委屈？

Moon話同Bob被編成一對簡直係「𦧲飯應」！

Moon 是圈中出名「樹窿」，專門傾聽好友訴苦及傾訴心事。她表示要獲得信任，首要是學會口密，絕不可以透露任何傾訴者的訊息，她認真的說：「朋友信得過我至話我聽，純粹想情緒發洩，信任係最緊要。」她慶幸自身情商高，有化解負面情緒能力。她同行仔即場作個案示範時，遭對方借機「調戲」。

行仔以「買樓搞到唔夠錢使」為由求肋，正當 Moon 認真分析時，行仔忽然爆seed，情聖上身說：「主要係想邀請你一齊供啫。」這句意想不到的對白，引來全場哄動，Moon 亦瞬間被攻陷，顯得不懂反應，回過神後忍不住講了一聲：「嘩，啲女畀你媾晒喇！」

行仔忽然爆 seed,令 Moon 心花怒放。

Moon被調戲。

Moon話行仔：「嘩，啲女畀你媾晒喇！」