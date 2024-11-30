黃聖依爆喊受委屈想離婚係呃流量？　網民翻查舊片驚揭背後真相

「星女郎」黃聖依最近與富商老公楊子一起參加內地綜藝節目《再見愛人4》受到不少關注，但有網民就挖出他們在另一個節目說過的話，根本與《再》說的話有出入，令人懷疑根本是「一個節目一個人設」，直指他們是戲精。

夫妻二人在《再見愛人4》掀起不少話題。（影片截圖）

在《再》節目中，黃聖依透露已有三年想離婚的想法，因為受不了楊子長輩式的管理，自己幾乎沒有自主權，財務方面都由楊子掌控，在這段婚姻她一直處於弱勢，多次在鏡頭前落淚。

但有網民就發現他們在另一檔節目中，楊子就表示他不管錢：「我們家的所有的錢都是聖依的，我名下都沒有，都是她的。」

黃聖依表示名下沒有財產。（影片截圖）

楊子在另一個節目表示自己不管錢的。（影片截圖）

另外，在節目中楊子要下廚煮飯吃的時候，竟然油炸公仔麵，完全沒有方向要煮甚麼，最終以失敗告終，場外嘉賓都直言他是沒有做過飯的人。

但在另一檔節目中，他卻展示高超廚藝，下廚手法非常熟練，當黃聖依提點他：「你不要炒得太久。」他就立即回覆：「你又不會做還指揮我。」原來他是有4年廚師經驗的。

楊子的表現令人覺得他不會下廚。（影片截圖）

另一個節目曬高超廚藝。（影片截圖）

原本有不少網民都替黃聖依感到難過，甚至相信她的說話，但知道他們在一個節目一個人設後，覺得他們根本是戲精，深信節目是有劇本的，難怪黃聖依曾講過：「演了一些綜藝，（演了綜藝？）也是要演的。」