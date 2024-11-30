渣男歌手同靚老婆拍拖睇戲被封人生勝利組　曾傳婚變家暴成功洗底

吳浩康（Deep）近年「浪子回頭」，2022年與郭思琳（Margiela）奉子成婚，同年9月誕下兒子「撑撑」吳尚恩，去年11月宣布約滿離開英皇後轉做「職安真漢子」，更身兼數職努力賺錢養家，獲網民大讚有承擔，成功洗底獲讚好男人！日前吳浩康同老婆郭思琳一起睇電影，他在IG曬出合照，並寫道：「拍吓拖先 #睇戲」而郭思琳亦有曬出戲飛，原來兩人是入場支持《破·地獄》！不少網民都留言大讚兩人有夫妻相，又羡慕他們好Sweet，更有人指吳浩康是「人生勝利組」！

吳浩康（Deep）去年11月宣布約滿離開英皇。（IG@ngdeep）

好爸爸。（IG@margiela.k）

轉做「職安真漢子」。（IG@ngdeep）

到地盤開工。（IG@ngdeep）

獲網民大讚有承擔。（IG@ngdeep）

拍拖睇戲。（IG@ngdeep）

好Sweet！（IG@ngdeep）

撐枱腳！（IG@ngdeep）

入場支持《破·地獄》！（IG截圖）

不過其實吳浩康同郭思琳去年一度傳出婚變，郭思琳曾因影全家福問題而在IG出Post公審老公，更自揭已分房瞓一年，雖然郭思琳其後否認婚變，並澄清與吳浩康「冇事」，但之後又因歌手鍾達茵（Pam）公然對吳浩康說「掛住你」而醋意大發，一度被網民封為「數臭老公」界KOL。今年5月郭思琳突然曬出手腕瘀傷照，雖然文中未有指名道姓，但就惹來家暴疑雲，不過郭思琳就澄清「我一直都唔係講緊我老公」、「唔好又屈我講緊佢然後網上公審我」、「如果你哋唔知人哋經歷緊啲咩，建議你哋收聲」。隨着吳浩康修心養性撐起頭家，夫妻感情都愈來愈穩定！

去年中秋節，郭思琳曾因影全家福問題而在IG出Post公審老公。（IG截圖）

郭思琳其後否認婚變，並澄清與吳浩康「冇事」。（IG截圖）

吳浩康與鍾達茵在Facebook直播唱歌。（影片截圖）

之後又因歌手鍾達茵（Pam）公然對吳浩康說「掛住你」而醋意大發。（IG截圖）

不避嫌！（IG截圖）

鍾達茵曬出與雷有輝的合照，狂寸郭思琳。（IG截圖）

今年5月郭思琳突然曬出手腕瘀傷照，雖然文中未有指名道姓，但就惹來家暴疑雲。（IG截圖）

夫妻感情都愈來愈穩定！（IG@margiela.k）

恩愛。（IG@margiela.k）

恩愛。（IG@margiela.k）

郭思琳。（IG@margiela.k）

郭思琳。（IG@margiela.k）