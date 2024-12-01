異空感應｜31歲彭翔翎冇工開兼職揸的士　要開飯：演員其實都係人

無綫（TVB）新劇《異空感應》開播一周反應尚算不錯，有網民更言《異空感應》有機會超越《ER超時空任務》，討論度頗高。劇中除了主演陳家樂、陳曉華、阮浩棕等人外，其餘演員也有發揮機會，就好似飾演邢可茹（邢可嵐（陳曉華 飾）的妹妹）戲份就頗多。

彭翔翎在劇中飾演邢可嵐（陳曉華 飾）的妹妹 邢可茹。（《異空感應》劇照）

不過，每個演員背後都其艱難之處。原來彭翔翎為了追夢，其實在不需要拍劇的日子要兼職揸的士。彭翔翎接受《香港01》訪問時，自言小時候的夢想已是「做一個出色的演員」。她說：「小學畢業典禮俾學校揀中可以喺紅館做英文歌舞劇，中學戲劇單元老師推薦我轉讀演藝學校，但係後來發現演戲並非簡單所以放棄了。」還好，直到2017年，她因為見到重開藝訓班，所以就決定報名。「覺得自己再唔試下依世都冇機會，因為年紀都唔細啦，所以就決定堅持追夢。」

彭翔翎曾被指與林夏薇撞樣，引起關注！（IG@pang0ooooo）

彭翔翎坦言加入無綫接近8年來，此為最重的角色。（IG@pang0ooooo）

眾所周知，入行TVB並不會「寫包單」大紅大紫。其實初入行時，彭翔翎也遇到不少困難。她續說：「入行後發現同理想好大分別，頭幾年真係咩角色都做過，覺得新人應該咩都做咩都接。那怕係送支票上台，台慶帶主席出場都唔介意，將所有時間全部留畀公司。後來發現，努力雖然重要，但天時地利人和缺一不可。再加上要生活，自己唯有認命『追夢並唔係想像中咁簡單』，而家就隨緣啦見步行步。」

彭翔翎試過日賺2千！（TVB.com截圖）

彭翔翎好勤力！（TVB.com截圖）

飾演婚紗店職員Ada的彭翔翎（Janice）。（YouTube影片截圖）

這個世界十分現實，「追夢」兩個字不止需要熱忱、衝勁和努力，更需要金錢去支撐生活所需。對於不是出生於大富人家的彭翔翎亦然，她說：「開頭幾年真係好感恩，有好多監製都會畀機會我，做過好多唔同嘅角色。坦白講而家開工嘅數量一定唔及頭幾年多，但平常心啦，有啲嘢強求都強求唔到。」

彭翔翎在《直播靈接觸》扮女鬼。（IG@pang0ooooo）

彭翔翎在《直播靈接觸》扮女鬼。（IG@pang0ooooo）

她續說：「就好似年頭咁，一個突如其來嘅面試機會，從來無諗過做綜藝嘅我，竟然被揀中做鬼，喺《直播靈接觸》做主持，所以開工多唔多並唔重要，重要嘅係，當你有嘢做嘅時候，畀心機做好佢！自然就會有人用你！」

異空感應｜陳曉華細妹成功入屋 做足閒角8年兼職揸的士幫補追夢

仲記唔記得《踩過界II》入面飾演弱能人士嘅泳手？佢就係彭翔翎。（截圖）

為了幫補生活使費，彭翔翎亦有一份兼職的士司機。雖然做演員又要做「揸的士」，但她一點也不覺得是屈就，反而覺得是一種磨練，接觸社會各種人的好機會。她說：「演員其實都係人，都要為生活打算。既然做演員係低收入工作，咁就諗方法搵個平衡，所以揸的士對我黎講並唔會覺得委屈，反而仲好，可以貼地啲，可以追夢同時又可以揸車睇風景搵錢，所以我認為『心態取決於一切』。」

前排甄采浠，後排左起：吳嘉儀、尹詩沛、黃子桐、陳嘉慧、彭翔翎、劉嘉琪、蕭麗芠。

問到「每個月搵埋夠唔夠開飯？」時，她沒有抱怨，反而相當樂觀的回答：「我會用四個字嚟形容，多勞多得。雖然唔係想就可以做，但總之你做得多就多啲Show，多啲Show就有多啲人工，幾少人工都好，唔食飯都可以食公仔麵啫，哈哈！」她透露，自己曾試過一星期揸足七日的士：「揸的士幫補生計，其實都係part-time。當冇工作係手嘅時候，就可以返密啲。揸的士比較彈性，自己試過一星期揸足七日。」