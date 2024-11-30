中年3丨「雌雄同體」高菲走音甩beat　James騷麒麟臂肥媽high爆

《中年好聲音 3》香港賽區、新馬區及大灣區 60 強 PK 大混戰來到第二回，明晚（12月1日）一集將有 17 位選手登場，分別是劉曉昆《我等到花兒也謝了》、姬麗婷《守望麥田》、潘紹麟《上海灘》、宗倩如《值得》、高菲《等》、Dan James《It’s My Life》、森林《加價狂熱》、尤詩郡《愛情》、侯靜伊《霧之戀》、劉建偉《Greatest Love Of All》、梁楚琪《閉目入神》、韓依納《一切也願意》、劉傳民《只因你傷心》、陳以苹《至少還有你》、林立峰《有個人》、鍾凱瑩《他不愛我》，繼續上演驚險 PK 戰！

明晚（12月1日）一集將有 17 位選手登場。

首位登場的劉曉昆在上一輪盲選回合獻唱《如願》勇奪 5 燈，曾獲張佳添激讚是當天的驚喜，本回獻唱《我等到花兒也謝了》表現依然不錯，張佳添讚她「爆完落番嚟」處理得恰到好處，但不諱言一邊聽一邊為她擔心，並以「找錢論」點評:「可以揀首比呢首難度少啲啲嘅歌，畀十蚊找番一蚊，嗰種係最好嘅表現。」大灣區 3 燈選手姬麗婷是全場唯一勇敢向劉曉昆 PK 的選手，到底又能否挑戰成功？

劉曉昆本回獻唱《我等到花兒也謝了》表現依然不錯。

邊位挑戰劉曉昆？

大灣區 3 燈選手姬麗婷是全場唯一勇敢向劉曉昆 PK 的選手。

同樣在上一輪盲選回合奪得 5 燈的英國人 Dan James，上回穿著官仔骨骨西裝禮服、獻唱經典歌曲《李香蘭》贏盡好評，今次 Dan James 轉唱英文搖滾金曲《It’s My Life》繼續 high 爆全場，不但脫去外套拋向選手席、展示麒麟臂引爆全場歡呼聲，還忘我地跪地拗腰晒柔軟功，睇到肥媽和張佳添 high 爆揮手！周國豐直言看好 Dan James 有機會爭勝:「唱廣東歌係 gimmick 嚟，今日係好好嘅開始，讓我哋認識 Dan James 唔淨只係靠 gimmick。」

Dan James 轉唱英文搖滾金曲《It’s My Life》繼續 high 爆全場。

展示麒麟臂引爆全場歡呼聲。

睇到肥媽和張佳添 high 爆揮手！

忘我地跪地拗腰晒柔軟功！

相反，被指「雌雄同體」的大灣區選手高菲之前獻唱《祝福》大獲好評勇奪 5燈，但今次獻唱《等》尾段竟然走音兼甩 beat，連向來鬆手的肥媽也坦言:「真係唔理想，你連拍子都捉唔準。」台下幾乎全部選手站起身欲挑戰高菲，最終高菲接受 3 燈選手查俊的《你是我的眼》挑戰，到底高菲最終會否大熱倒灶？

高菲之前獻唱《祝福》大獲好評勇奪 5燈。