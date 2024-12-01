亞姐2024｜一文睇晒16位佳麗美腿任睇　徐好好港女許詠詩身材突圍

新一屆《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》即將展開，早前官方公布了入圍的16位佳麗的名字及簡介。《香港01》則各位讀者起底，尋得各位佳麗的個人社交平台資料，讓大家可以率先了解。不同於以往作風，今屆佳麗質素偏高而某些佳麗擁有亮麗外表之餘，不少參賽佳麗更擁有高學歷。今日（12月1日）16位佳麗齊集出席宣傳活動，終於能夠一睹16位佳麗的真面目！
林穎彤朱千紅參選「亞洲小姐」震撼網民 16位亞姐入圍佳麗IG起底
《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》16位佳麗。（葉志明 攝）
1. 朱沛妍（Julia） （IG@juliayeonn）
《第35屆亞洲小姐競選》1號 朱沛妍（Julia）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》1號 朱沛妍（Julia）（葉志明 攝）
2. 林穎彤（Winnie） （IG@winnie_lwtung）
《第35屆亞洲小姐競選》2號 林穎彤（Winnie）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》2號 林穎彤（Winnie）（葉志明 攝）
3. 陳美濤（Tomato） （IG@tomato0728chan）
《第35屆亞洲小姐競選》3號 陳美濤（Tomato）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》3號 陳美濤（Tomato）（葉志明 攝）
4. 楊瑜萌（Alice） （IG@aliceyyy01）
《第35屆亞洲小姐競選》4號 楊瑜萌（Alice） （葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》4號 楊瑜萌（Alice） （葉志明 攝）
5. 袁文慧（Naomi） （IG@yyywwwwhhhhh）
《第35屆亞洲小姐競選》5號 袁文慧（Naomi）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》5號 袁文慧（Naomi）（葉志明 攝）
6. 潘可妍（Dolce）（IG@dolce_pun）
《第35屆亞洲小姐競選》6號 潘可妍（Dolce）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》6號 潘可妍（Dolce）（葉志明 攝）
7. 許詠詩（Joyce） （IG@joyce_hhws）
《第35屆亞洲小姐競選》7號 許詠詩（Joyce）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》7號 許詠詩（Joyce）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》7號 許詠詩（Joyce）（葉志明 攝）
8. 周哲涵（Swan） （IG@swan_20000802）
《第35屆亞洲小姐競選》8號 周哲涵（Swan） （葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》8號 周哲涵（Swan） （葉志明 攝）
9. 朱夢昕（Yulia）
《第35屆亞洲小姐競選》9號 朱夢昕（Yulia）（葉志明 攝）
10. 朱千紅（Mia） （IG@miaa_zhuu）
《第35屆亞洲小姐競選》10號 朱千紅（Mia）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》10號 朱千紅（Mia）（葉志明 攝）
11. 張玉潔（Yuki） （IG@yukio8o4_）
《第35屆亞洲小姐競選》11號 張玉潔（Yuki）（葉志明 攝）
12. 黃燕燕（黄艷）（Sophie）
《第35屆亞洲小姐競選》12號 黃燕燕（黄艷）（Sophie）（葉志明 攝）
13. 徐好好（Tiffany） （IG@yeptiffany_）
《第35屆亞洲小姐競選》13號 徐好好（Tiffany）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》13號 徐好好（Tiffany）（葉志明 攝）
14. 張文婧（Emily）（IG@wenjing_1028）
《第35屆亞洲小姐競選》14號 張文婧（Emily）（葉志明 攝）
15. 紀樂詩（Yuina） （IG@lokszekee）
《第35屆亞洲小姐競選》15號 紀樂詩（Yuina）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》15號 紀樂詩（Yuina）（葉志明 攝）
16. 吳羽琦（Wicky） （IG@wicky2777）
《第35屆亞洲小姐競選》16號 吳羽琦（Wicky）（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》16號 吳羽琦（Wicky）（葉志明 攝）
按順序4人一組團體照
《第35屆亞洲小姐競選》1號-4號佳麗。（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》1號-4號佳麗。（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》5號-8號佳麗。（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》5號-8號佳麗。（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》9號-12號佳麗。（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》9號-12號佳麗。（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》13號-16號佳麗。（葉志明 攝） 《第35屆亞洲小姐競選》13號-16號佳麗。（葉志明 攝）