最佳女配曬美腿剖白效力無綫20年感受　連出兩帖老公竟然呢個反應

現年43歲的陳自瑤（Yoyo）近年雖與王浩信屢傳婚變，但她並未有因為而一蹶不振，而是靠自己，努力發展個人事業，且愈做愈出色。她於《萬千星輝頒獎典禮2021》贏得最佳女配角獎項，於今年播出的無綫劇集《婚後事》中首次擔演女一角色，憑著出色演技獲得讚賞，亦令她在中、港兩地人氣急升。除了幕前演出，陳自瑤也積極經營內地社交平台及直播帶貨事業，藉此提升吸金力和內地知名度。她上月底就獲無綫頒予20年服務大獎。

陳自瑤獲頒20年服務獎。(資料圖片)

陳自瑤。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤穿上中式旗袍賀中秋。(ig圖片)

陳自瑤穿上中式旗袍賀中秋。(ig圖片)

陳自瑤自拍照。（IG：@chenchiyiu）

日前陳自瑤於IG發文剖白了她獲這個長期服務獎的感受，寫道：「20年 當初的那個懵懂女孩 已經長大了 從小沒有想過自己會成為演員 更沒有想過，一走就這麼多個年頭 我相信如果不是真的熱愛 不會堅持了這麼久 感激這20年公司的栽培 感激這20年大家一直對我的支持 更要感激這20年一路走來的自己 不容易，但值得…..♥️ 人生就是一個不斷經歷、學習的過程 未來的路很長 還需要大家多多指教🙇🏻‍♀️ 感恩所有」另外她又連出第二個post寫道：：「最近很喜歡的一段話：重要的不是向世界證明自己的存在 而是在世界中找到自己的存在」，相當勵志。不過她的老公依然是沒有讚好或留言，與她零互動。

陳自瑤曬美腿分享獲獎感受。(ig圖片)

陳自瑤曬美腿分享獲獎感受。(ig圖片)

陳自瑤曬美腿分享獲獎感受。(ig圖片)

陳自瑤曬美腿分享獲獎感受。(ig圖片)

陳自瑤曬美腿分享獲獎感受。(ig圖片)

陳自瑤曬美腿分享獲獎感受。(ig圖片)