57歲名模馬詩慧透視裝曬零贅肉身材　腿間倒三角現黑影疑不慎走光

名模馬詩慧（Janet）日前出席一本時尚雜誌的周年慶祝活動，與90年代名模琦琦、樂基兒、Amanda S.及周汶錡難得聚首一堂，還有梁洛施、林家謙、沈月、何超蓮等，場面星光熠熠。當晚馬詩慧以一襲火辣造型搶風頭，黑色西裝褸內穿上一件透視閃爆三點式，型格又不失性感。

90年代名模聚首一堂，風采依然！（IG圖片）

馬詩慧一家與樂基兒合照。（IG圖片）

（左起）Amanda S.、樂基兒、周汶錡、馬詩慧、琦琦。（IG圖片）

讓在場人士拍照時，馬詩慧用西裝外套遮掩修長美腿及纖腰，令好身材若隱若現。但台下自拍，馬詩慧不介意騷更多，她在IG分享照片時，見她揚開西裝外套，展露好身材，但兩腿之間卻驚現黑色倒三角，疑似走光露毛，不過下體位置的黑色亦有可能是服裝設計一部份。馬詩慧雖然已經57歲，但全程表現自信，身上沒有半點贅肉，保持住一副fit爆身材，還十分有線條美，比很多18，20歲的美少女的身材更好！

馬詩慧在台前拍照以大褸遮掩修長美腿及纖腰。（IG圖片）

好身材若隱若現，兩腿間倒三角位置現黑色影，疑不慎露毛。（IG圖片）

展現自信一面。（IG圖片）

馬詩慧與兩女兒及大女的另一半一齊出席活動。（IG圖片）

周汶錡。（IG圖片）

周汶錡與林家謙。（IG圖片）

梁洛施與周汶錡。（IG圖片）

樂基兒亦回復態狀。（IG圖片）

樂基兒一襲黑色低V晚裝亦好搶鏡。（IG圖片）

馬詩慧還有分享與兩名女兒王曼喜（Kayla）、王麗嘉（Irisa）以及王曼喜的同性伴侶合照。馬詩慧一向是開放媽媽，兩女兒經常在社交平台分享大量火辣福利圖，細女麗嘉更因為騷全裸露美臀，令爸爸王敏德感尷尬有微言，反而身為媽媽的馬詩慧就十分支持：「我覺得露係冇問題，露得靚唔靚先係一個問題。如果佢貼出嚟嘅照片冇美感，我會即時制止佢。」

王敏德和馬詩慧婚後一直恩愛。（IG圖片）

育有兩女一子。（IG圖片）

兩年前大女王曼喜與恒隆集團創辦人之一陳曾燾外孫女、任職攝影師的陳逸寧（Elaine）在美國舉行婚禮。（IG圖片）

兩年前大女王曼喜與恒隆集團創辦人之一陳曾燾外孫女、任職攝影師的陳逸寧（Elaine）在美國舉行婚禮。（IG圖片）

王曼喜和王麗嘉經常派福利圖。（IG圖片）

王麗喜曾曬全裸半面照，激親爸爸。（IG圖片）