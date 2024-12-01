《愛•回家》5對CP佛山迎冬送暖　近千粉絲逼爆商場有煙火助慶

繼廣州及深圳後，無綫處境喜劇《愛•回家之開心速遞》十多位演員在監製林偉澄率領下，昨(30 日)午第四度前赴內地宣傳，到佛山出席「暖冬愛聚會」粉絲見面會，現場氣氛熾熱，近千粉絲逼爆商場！

近千粉絲出席活動逼爆商場。

《愛•回家》5對CP佛山迎冬送暖。

活動司儀由周百欣及內地主持陳思銘擔任。

今次《愛•回家之開心速遞》粉絲見面會由十位演員組成 5 對 CP 參與活動，包括：單立文、湯盈盈、袁文傑、滕麗名、張景淳、呂慧儀、許家傑、林淑敏、陳浚霆及古佩玲，眾演員分享拍攝心得及拍攝難忘經歷，又在現場解答忠實粉絲提問，其後更分批與現場粉絲大玩「聽歌猜劇」、「身不由己」、「炸彈遊戲」、「寂靜的吶喊」等遊戲及大送禮品，壓軸環節由全體演員獻唱主題曲《這個家》作結，將現場澎拜氣氛推至高峰。

張景淳、呂慧儀

單立文、湯盈盈

許家傑、林淑敏

陳浚霆、古佩玲

袁文傑、滕麗名

有份參與的袁文傑表示自己最喜歡吃順德陳村粉，尤其加入豉汁排骨更非常惹味，湯盈盈表示小時候喜歡跟雙親回順德探親遊玩，很多年沒有回來，她的家鄉是順德石龍崗村，今次活動中竟遇見多位鄉里粉絲 ，呂慧儀及張景淳亦驚嘆粉絲非常熱情，猶如感覺像「回家」般！最後,眾演員參與簽名會，為數百名熱情粉絲簽名留念，場面熱鬧。

演員分組與觀眾大玩遊戲,氣氛熱烈。

風少同素素唔知幾時先拉埋？

風少同素素係依家觀眾最期待CP。

邊個咁夠膽篤大小姐？

好多Fans送花。

收好多禮物。

台上玩遊戲。

大會為答謝《愛•回家》演員遠道前來佛山順德宣傳，特於傍晚活動完畢後安排在商場外舉行煙火表演，與廣大市民齊來迎接璀璨繽紛的一夜。

出席演員參與簽名會,為數百位粉絲互動簽名。