GinLee透露炎明熹報喜不報憂　寄語用過渡期增值：時機到就會發光

李幸倪（Gin Lee）日前接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，除了談及自己如何面對低潮期，亦勉勵炎明熹繼續努力裝備自己，靜待再次發亮的時機。



Gin Lee入行接近 15 年，她指過去的計劃均以事業為重，希望做出更好成續，證明自己的實力，給支持她的人一個交代。明年是她入行15周年，她期望能實現心願，踏上紅館舞台開個唱。Gin Lee自言是緊張大師，常常擔心自己做得不夠好，甚至曾患上抑鬱症。她最近學會了冥想打坐，感覺大有裨益：「每晚也可以睡得好是我今年的大突破，方法是在睡前用10分鐘靜心冥想和深呼吸，讓當天的人和事飄來飄走，毋須抗拒，然後就把它們全部送走和歸零，這樣就會睡得好了。」

李幸倪（Gin Lee）日前接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，自爆今年最大突破是每晚瞓得好。

提到於年前擔任選秀節目的歌唱導師，成功帶出兩個冠軍人馬，Gin Lee表示： 「我真的很用心去做，而非把它當作一個讓自己曝光的節目。鏡頭後我與他們（學員）經常聯繫，教授如何備戰，也做很多心理輔導。第一屆冠軍Gigi炎明熹的確令人眼前一亮。首次見面已覺得她很謙虛、好學、勤奮，給她的功課都能超額完成，給她的建議也會立刻改進，我最喜歡這樣的學生。她是個好學員，成長得快，但我不敢領功，因為她有自己的歌唱老師，10多歲開始接受訓練，基礎非常好。我幫她的是練好做歌手站在大舞台上那種備戰的心理質素。」

Gin Lee擔任選秀節目的歌唱導師，成功帶出兩個冠軍人馬，即使節目完結後，她亦有跟學員聯絡。（IG圖片）

Gin Lee大讚炎明熹的學習態度，指她未入行已有很好的底子。（IG圖片）

Gin Lee稱間中也有跟Gigi聯絡：「她是那種報喜不報憂，不會主動講太多的人。我告訴她，如果想傾訴或尋求意見，隨時可以找我。她已長大，應給她空間去處理自己的事。她現在上大學也很忙，多專注於學業未嘗不是一件好事。我知她的家人和朋友都會陪著她，所以不用太擔心。」Gin續說： 「人生面對低潮或發展不順利都存在着意義，那是我們成長得最快的時候，最重要是用甚麼心態去面對。如果（Gigi）真是為了合約問題，那是非常正常和普遍的事，也是歌手常遇到的問題。公司會有其部署或考量，歌手是被動的。利用這個過渡期來增值自己，相信她將來一定會『彈出來』 ，因為有實力的人是無懼挑戰的。我想跟她說：『要照顧好自己，趁現在不太忙的時候努力上課，同時在歌唱上自我增值。』時機來到就會是她發光的時候。」

Gin Lee有同炎明熹聯絡，指面對合約問題對歌手而言很普遍，寄語她趁這段時間專心讀書和增值自己，相信她一定會彈出。（IG圖片）

Gin Lee來港發展之前是一名運動健將，中學時期是田徑隊州代表，學界比賽的冠軍，以13秒跑畢100米。「當年我是國家隊代表，皮膚黝黑如炭，由於傷患太多，十來歲已經患風濕。每次感到全身開始疼痛，便知道快要下雨了。我的父母也喜歡運動，媽媽是州代表的跳高選手，爸爸是球員，也有球證牌。」她慶幸從前有運動員的訓練，令自己不怕辛苦，也不輕言放棄，願意接受挑戰突破自我，在樂壇就是需要具備運動員精神！