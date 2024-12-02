鄧兆尊曾整容自爆被祥嫂逼　梁思浩爆拍戲天王割雙眼皮前徵詢過佢

娛樂圈講求外型，不少圈中人即使本身有實力，都會去微調自己容貌，近日鄧兆尊作客梁思浩、吳家樂與Tristan的網台節目《娛樂好好玩》時講起整容話題，鄧兆尊竟自爆曾被母親祥嫂逼去整容，而梁思浩就大爆，一位頂流天王當初都是聽了自己的建議去割雙眼皮。



節目上，梁思浩、鄧兆尊、吳家樂講起TVB會叫藝人整容，梁思浩說：「唔係話唔畀大家去修理，因為當年我好彩有一個叫做幾好嘅朋友，啱啱嗰時TVB簽我， TVB簽你有冇叫你去整容，因為佢叫我去整……」吳家樂和應：「箍牙就基本。」鄧兆尊說：「係呀，係呀。」而此時吳家樂突然提起鄧兆尊曾想追求的傅明憲，笑說：「你梗係啦，你同傅明憲嗰個年代。」隨即被兆尊一下打走。

梁思浩與鄧兆尊重現《國產凌凌漆》的經典場口。（YouTube@娛樂好好玩）

鄧兆尊自爆其中一位女友從事醫美有關的工作，常常當他白老鼠，幫他打Botox，但他就十分抗拒。不過原來他年輕時，已被母親祥嫂（洪金梅）帶去整雙眼皮，更是在街口做手術，「我好運啦，我俾我阿媽帶我出去街口咋，我係瞇埋眼，醫生揸住支筆畫咗嗰條界出嚟，落刀落到咁樣，我話『咁深？』我阿媽話：『畫深啲添啦，橫掂都俾咗錢，畫深啲！』我話：『醫生，做人嘅嘢有報應㗎。』，佢話『你放心啦，畫落去係咁啫，我識做㗎喇，喺呢度焫一焫得㗎喇，唔覺㗎，到時你腫咗好返都係咁上下。』咁先救咗我一命。」他指自己做的是吊線雙眼皮，慶幸沒有開刀。

鄧兆尊自爆曾被母親祥嫂帶去街口整容。（VCG）

鄧兆尊指自己做的是吊線雙眼皮，醫生在開始前用筆在他眼皮畫了一條很深的痕，祥嫂竟說：「畫深啲添啦，橫掂都俾咗錢，畫深啲！」

而梁思浩初出道時，亦曾被藝員部嫌眼睛太小，帶他去中環的整容診所整容，「佢話要喺呢度幫我開一刀、嗰度開一刀，我話開完之後咁我點拍（嘢），佢話好快㗎咋，兩個月，我話我隻眼會變大咗？佢話冇變大，不過變咗雙眼皮啫。」他透露剛剛入TVB時人工只得$3,000，但整容手術要$12,000，他相當肉赤，跟藝人部同事說：「我直頭同藝員部講『我冇錢㗎，你知啦，如果你哋要我整，TVB要畀㗎。』佢話TVB唔會畀，我話『咁點呀？爭落人哋街數呀？』我話咁唔好整。」雙眼皮手術最終冇成事，而碰巧80年代流行日本文化，矇豬眼忽然成為潮流，梁思浩表示：「呂方、林憶蓮同我就成為咗矇眼三人組，又反而俾我哋突然間彈起咗，好彩冇洗嗰$12,000。」

梁思浩出道初期曾被TVB藝員部帶去整容，但手術費是他人工的3、4倍，他因為冇錢畀而縮沙。（YouTube@娛樂好好玩）

梁思浩之後更爆料，指有一位天王巨星，出道早期曾徵詢他自己應否整容，而最終他聽從思浩建議去割雙眼皮。他說：「天王巨星問我，『洗米華，你覺得我隻眼係咪要去割？』我就好真心同佢講，攞把間尺篤佢眼皮入去，頂住，睇吓係咪靚啲，我話『咦，係喎，好似係靚啲喎。』篤咗入去之後佢自己摺咗入去，我哋嗰時冇雙眼皮膠紙，我話篤咗入去之後唔好郁，睇吓係咪靚啲，係靚啲喎，佢就係俾我咁樣篤咗，佢就決定『咁好啦』，我覺得你都要試吓自己啱唔啱雙眼皮，佢話佢都幫我篤一次，我話我雙眼皮好核突。」他指對方割完之後事業飛黃騰達，成為天王、頂流，原本吳家樂唱出黎明的歌曲問他是否講黎明，但梁思浩就否認，表示對方冇唱歌，是拍戲界天王。