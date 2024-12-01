日本AV女優小宵虎南洩春光　大爆揀男朋友必需有呢個強項長處

日本AV女優小宵虎南今日（11月1日）出席香港粉絲見面會，見面會尚未正式開始就已有一大班忠實排隊購買紀念品，場面墟冚。粉絲會中，小宵虎南與粉絲們玩足2小時遊戲，最後她亦滿足了粉絲要求，逐一與他們合照留念，更有不少人帶同照片、噴血寫真，甚至是汽車尾翼給小宵虎南簽名留念。

小宵虎南來港出席粉絲見面會。（葉志明 攝）

小宵虎南來港出席粉絲見面會。（葉志明 攝）

小宵虎南接受《香港01》訪問時，被問到對香港粉絲的印象，她就直言：「香港粉絲比較怕羞，冇諗過係咁。台灣粉絲比較熱情，香港粉絲比較害羞，講嘢細聲啲。」談到令她留下深刻印象的一次，她表示曾收過一大紮花，令她十分開心。問到，對拿汽車尾翼給她簽名留念的事，她就說：「第一次有人拿尾翼給我簽名，不知道他坐在車上有什麼感覺。」

日本AV女優小宵虎南首度來港 真人同作品一樣擁「神級」身材？

小宵虎南來港出席粉絲見面會。（葉志明 攝）

問及揀偶條件，小宵虎南就說只有一個要求：「需要男朋友好快覆我，隨傳隨到。」她也透露，因為很喜歡迪士尼，所以到港後第一件事就是去玩了一整天。小宵虎南也說，到香港後分別吃了腸粉、蝦腸和蘿蔔糕。

早前有新聞指有日本AV女優涉嫌出席香港活動後進行不道德交易，問到她會否擔心被誤會時，公司經理人就表示抱歉，不會回答有關問題。

小宵虎南與粉絲們合照留念。（葉志明 攝）

小宵虎南身材好澎湃。（葉志明 攝）

小宵虎南呢個樣，啱晒做表情包。（葉志明 攝）

小宵虎南着咗條短裙。台下粉絲一定好開心。（葉志明 攝）

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