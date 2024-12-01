東張西望｜無牌教練教人潛水　學員怒轟：有冇呢個能力救返我上水

今日（1日）一集的《東張西望》講到王小姐向節目組投訴一間「潛水學校」，指他們的教練屬無牌教學，令她對潛水存有恐懼，再繼而發現這間潛水學校仍然繼續教人，怕大家受害而決定公開其惡行。

王小姐向節目組投訴一間「潛水學校」，指他們的教練屬無牌教學。(節目截圖)

王小姐去年參加了這間潛水學校的課程，一行6人到菲律賓學潛水，一直都由一位叫「Lion」的人帶領，甚至到潛水一刻都是由他帶領。王小姐一開始都不知道這位Lion原來是沒有教練牌照的，直到她一直都沒有收到證書，所以向Lion追問，始發現原來證書並不是由他發出，而是由在香港教理論課的「Ricky sir」發出，在網上搜尋後更發現Lion只有助教牌。

王小姐去年參加了這間潛水學校的課程，一行6人到菲律賓學潛水。(節目截圖)

一直都由一位叫「Lion」的人帶領，甚至到潛水一刻都是由他帶領。(節目截圖)

王小姐即時覺得：「我覺得好嬲囉，帶咗我落去40米，其實你有冇呢個能力去救返我上水呢？或者你識唔識去救返我條命，我覺得好危險。」節目組亦有找來資深潛水教官了解這事，他立即說：「佢一定唔合規格啦，最後潛落水個教練，嗰個就係簽證教練。始終係一個風險性嘅活動，可能好大件事，可能係承擔一個好大嘅法律責任。簽發日期跟返個會規，應該就係最後出海，因為嗰日係認證你係完成個課程，就應該簽返嗰日，唔應該等一年。」

節目組亦有找來資深潛水教官了解這事，他立即說：「佢一定唔合規格啦。」(節目截圖)

王小姐即時覺得有冇呢個能力救返我上水。(節目截圖)

最令王小姐覺得恐怖的是，這位Lion的助教牌是在他們一起去菲律賓學潛水後才發出，令到她覺得生命很危險。王小姐指她學了兩三天，Lion就已經帶他們到水底40米看沉船和長尾鯊，當時王小姐覺得氣壓讓她覺得很辛苦：「我覺得我handle唔到！」現在回想起來更只有「恐怖」二字。

最令王小姐覺得恐怖的是，這位Lion的助教牌是在他們一起去菲律賓學潛水後才發出，令到她覺得生命很危險。(節目截圖)

當時王小姐覺得氣壓讓她覺得很辛苦。(節目截圖)

王小姐向Lion求證是否無牌，而Lion則推搪她找到的是他「轉會前」的資料，並不等於他沒牌照，最後連王小姐都封鎖了。《東張西望》亦有嘗試聯絡Lion及這間潛水學校，Lion一開始都有接電話，但沒有出聲就掛掉了，之後更聯絡不上，正式「潛水」了。

王小姐向Lion求證是否無牌，而Lion則推搪她找到的是他「轉會前」的資料。(節目截圖)