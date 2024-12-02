亞姐2024｜「環姐5強」許詠詩讚「阿儀」呢個優點：希望我都一樣

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》即將展開，昨日（12月1日）16位佳麗齊集出席宣傳活動，其中身材最亮眼的為13號 徐好好（Tiffany）、15號紀樂詩（Yuina）和7號 許詠詩（Joyce）。亞姐2024｜一文睇晒16位佳麗美腿任睇 徐好好港女許詠詩身材突圍

《第35屆亞洲小姐競選》7號 許詠詩（Joyce）（葉志明 攝）

7號 許詠詩曾參與「環球小姐」並打入5強。她接受《香港01》訪問，直言覺得自己有不足之處，所以想透過參選《亞洲小姐競選》再挑戰自己。她說：「好多，catwalk唔係咁好，口才又爭啲，希望今次會做好啲。」

《第35屆亞洲小姐競選》7號 許詠詩（Joyce）（葉志明 攝）

問到為什麼不選擇參與香港小姐，她回答：「我而家會爭取所有機會，如果有呢個舞台我都希望自己再進步。我覺得機會好難得。」以往「亞姐」都會成為網民取笑的話題，甚至「ATV阿儀」更成為了「亞姐」的代表人物。

對於「ATV阿儀」，許詠詩就另一番見解。她說：「我覺得舞台冇分大小，最緊要自己有得着。我覺得上到呢個舞台唔簡單，每個人都有自己長處，咁唔知我係搞笑派定係正經派定係才藝派，我都希望嚟緊做好自己。其實我好欣賞佢呢一份勇氣！我係用一個好正面態度去講，唔係個個都可以好似佢咁，咁跳出自己。我相信佢都係跳出好多自己嘅comfort zone，我希望我都係一樣。」

《第35屆亞洲小姐競選》15號 紀樂詩（Yuina）（葉志明 攝）

15號 紀樂詩接受《香港01》訪問，她透露自己現為一名YouTuber，頻道現有約18萬粉絲，算是小有名氣，而她在YouTube頻道中，多為主持街訪或參與遊戲節目。她坦言自己從小就有個后冠夢。她說：「細個以嚟直到而家，我都有后冠夢，上一次就唔成功，所以今次嚟係想攞到個后冠返屋企。」

《第35屆亞洲小姐競選》15號 紀樂詩（Yuina）（葉志明 攝）

為什麼不直接去參選「港姐」？她又回答：「邊度跌低就邊個起返身，因為我之前喺亞姐退選。」為什麼一開始不參選「港姐」？她表示只因「機緣巧合」四個字，說當時正好在whatsapp群組收到「亞姐競選」的資料，所以當時就去參選了。

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《第35屆亞洲小姐競選》 16位入圍佳麗齊集西九出席宣傳活動。（葉志明 攝）