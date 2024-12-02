中年好聲音3｜高菲大炒車走晒音評判冇眼睇　今集全靠佢充撐場面?

昨日（1日）播出《中年好聲音3》的60強比賽，香港賽區、新馬區及大灣區三個地區繼續混戰，上一集已經有不少「5燈選手」因表現失準而被淘汰。今集繼續有不少的5燈選手繼續失準，令到不少網民表示失望，唯獨有一位令人網民覺得他是撐起全場的人。

今集繼續有不少的5燈選手繼續失準，令到不少網民表示失望。(節目截圖)

《中年好聲音 3》至今已經播出多集，先後播出新馬區、大灣區及香港區的比賽，但仍然有網民指今屆的記憶點低：「今屆到而家為止，對大部分女參賽者都冇乜印象，點解會咁？」雖然一開始有不少特別的「5燈選手」，但進了100強後就開始表現失準，今集大灣區選手「雌雄同體」的高菲亦「大失準」。

今集大灣區選手「雌雄同體」的高菲亦「大失準」。(節目截圖)

不少網民更指今集完全不行：「今晚真係冇個好聽….60強甘嘅水準」、「今集好多揀左唔適合自己嘅歌 好多失準」、「真心話我真係唔很明點解tvb打鑼打鼓咁高調去海選就竟然搵到呢班咁嘅質素嘅人去參賽，好似今晚嗰集真係睇到求其去卡拉ok都聽到嘅質素竟然係螢光幕聽到」、「今次中3PK賽真係跌晒眼鏡，真係水鬥水，大家都好似自殺式唔想玩落去咁款，再咁玩落去之後一啲都唔好睇」、「今晚真的災難級的一集」、「今集D水準....無言」。

不少網民更指今集完全不行。(網上截圖)

不少網民更指今集完全不行。(網上截圖)

讓人有極高期望的高菲今次獻唱《等》，但可惜在尾段「走音兼甩beat」，台下的評判自然發揮「毒舌」，連「最手鬆」的肥媽都「冇眼睇」，指高菲連拍子都捉唔準。雖然他最後與查俊比賽完還是能進入一下局的比賽，但仍然讓網民大跌眼鏡。

台下的評判自然發揮「毒舌」，連「最手鬆」的肥媽都「冇眼睇」。(節目截圖)

雖然他最後與查俊比賽完還是能進入一下局的比賽，但仍然讓網民大跌眼鏡。(節目截圖)

雖然他最後與查俊比賽完還是能進入一下局的比賽，但仍然讓網民大跌眼鏡。(節目截圖)

網民更指今屆「中3」竟然是「全埸全靠個鬼佬撑埸」，而這位網民口中的「鬼佬」就是5燈選手英國人Dan James（占士丁丁），上回他用廣東話唱《李香蘭》已經獲得不少網民欣賞。今次雖然他選的是英文搖滾金曲 《It’s My Life》，但他的確帶領到在場的氣氛。

網民更指今屆「中3」竟然是「全埸全靠個鬼佬撑埸」。(節目截圖)

英國人Dan James（占士丁丁）選的是英文搖滾金曲 《It’s My Life》。(節目截圖)

英國人Dan James（占士丁丁）選的是英文搖滾金曲 《It’s My Life》。(節目截圖)

占士丁丁唱到與起時更脫下外套拋向選手席，繼而展示麒麟臂吸引全場歡呼聲，更忘我地跪在地上拗腰，Rock爆全場。評判們都看得入神，跟隨著他的歌唱而興奮揮手，最後占士丁丁獲得「5燈」進入下一回。不少網民都大讚占士丁丁：「佢既感染力令佢有五燈掛」、「變咗鬼佬好聲音」。

占士丁丁唱到與起時更脫下外套拋向選手席，繼而展示麒麟臂吸引全場歡呼聲，更忘我地跪在地上拗腰，Rock爆全場。(節目截圖)

占士丁丁唱到與起時更脫下外套拋向選手席，繼而展示麒麟臂吸引全場歡呼聲，更忘我地跪在地上拗腰，Rock爆全場。(節目截圖)

評判們都看得入神，跟隨著他的歌唱而興奮揮手。(節目截圖)