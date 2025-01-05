2024忘年戀人丨何生何太相差逾30年未算最多　一對結婚18年都離婚

忘年戀圈中大有人在，無論年紀差有幾多，只要是真愛便能戰勝一切。回顧2024年，亦有好多對可歌可泣的愛情故事，無論是爺孫戀、父女戀還是姊弟戀，當中有喜有悲，有真亦有疑幻似真，以下為大家逐一細數：

郭晉安與歐倩怡--年齡相差16年

60歲的郭晉安與44歲的歐倩怡，育有一子一女，去年5月突然宣布2年前已分居，正式結束近18年婚姻。郭晉安被指在分居前，將有份創立的保健品公司股分轉移給胞姊，以免離婚時被分身家。而回復單身的歐倩怡就在網上節目，自爆多年前曾患上重感冒，稱「身邊人」懶理她的病況，令她要攬住痰罐暈倒，疑成離婚導火線。事後郭晉安強調屋企冇痰罐，至於贍養費則輕輕帶過：「一早溝通好。」

歐倩怡指自己昏迷後，起來時發現自己的頭部仍然在痰罐，搞出連串風波。（YouTube@ChillGOOD TV）

向來係恩愛夫妻嘅郭晉安同歐倩怡突然宣布離婚，大家都好驚訝！（ig圖片）

郭晉安和歐倩怡曾舉行童話式婚禮。（資料圖片）

龍婷與邱亞葵--年齡相差22年

現年43歲的「小龍女」龍婷參加《中年好聲音》得第四名，其後簽約無綫成為歌手，全力發展歌唱事業。去年7月，龍婷被爆戀上人夫，被影到與資深演唱會製作人、現年65歲的丘亞葵約會及在車廂激吻的照片，事後丘亞葵以「Hello Kiss」澄清，龍婷則被公司「雪藏」一個月後復工。

呂爵安與林明禎--年齡相差7年

27歲的MIRROR成員呂爵安與34歲的大馬女神林明禎被指兩度拍拖斷正，先被影到同遊意大利兼撐枱腳，之後又在台灣夜市搭膊頭行街。雖然二人否認戀情，不過Edan公開表示正追求林明禎，結果惹來「脫粉潮」，並一度演變成床哥抽水事件，爆出連串風波。

Edan和林明禎被影到同遊意大利兼撐枱腳。（網上圖片）

何伯及何太--年齡相差逾30年

76歲何伯與年輕逾30歲的內地婦人何太因《東張西望》「成名」變成熱話，網民幾乎一面倒質疑何伯是否被新何太「情騙」，在FB開設一個名為「何伯＆何伯老婆關注組」的討論區。何伯與新何太被連番狙擊，連房屋置亦介入調查，兩夫妻一度避走內地，在開直播期間，何伯因為洩露行蹤，被何太用半鹹淡廣東話鬧爆：「你再咁樣同我七（出）街瞓，我忍受唔到你」，「七街瞓」頓成潮語。

76歲何伯與年輕逾30歲的內地婦人因《東張西望》「成名」變成熱話。（電視截圖）

何伯400萬存款最後都攞唔到。（網上圖片）

一時曬恩愛。（網上圖片）

一時又被趕「七街瞓」要黐膠紙。（網上圖片）

李龍基與王青霞--年齡相差38年

74歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）去年6月被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等共7罪，被裁定5項罪成，合共判監25個月。李龍基幾乎每次見傳媒都流眼淚，表示會履行承諾等Chris出獄後結婚，以示對未婚妻忠誠以及一顆不變心。

李龍基女友王青霞，曾表示自己透過「優才計劃」來港。（資料圖片）

李龍基女友王青霞，曾表示自己透過「優才計劃」來港。（網上圖片）

李龍基與女友王青霞曾高調接受《香港01》訪問曬恩愛。（資料圖片）

王青霞坐監，李龍基多次為未婚妻落淚。（資料圖片）

王青霞坐監，李龍基多次為未婚妻落淚。（資料圖片）

林鈺洧與馬清揚--年齡相差31年

2022年港姐冠軍林鈺洧12月剛踏入30歲，去年中突然爆出與61歲的大生銀行後人、錢慧儀前夫馬清揚發展「父女戀」，被影到二人中環撐枱腳，僅靠TVB人工卻忽然富貴，揸跑車出入馬家位於山頂的豪宅。事後馬清揚讚林鈺洧「純品」，視對方為「細路女」，而自己單身，與林鈺洧有來往屬正常，更直言希望傳媒「畀啲空間」。而林鈺洧強調大家誤會好深，二人是單純朋友，相處後覺得：「喺我心裏面係一個好尊敬嘅人。」

2022年港姐冠軍林鈺洧擁有火辣身材。（ig@denicelams）

林鈺洧今年中突然爆出與61歲的大生銀行後人。（資料圖片）

蕭敬騰與林有慧--年齡相差14年

37歲的台灣歌手蕭敬騰與大14歲的經理人林有慧（Summer）自前年6月求婚成功並大方認愛，同年10月兩人註冊結婚，結束16年的愛情長跑。時隔一年，去年10月補辦世紀婚禮，邀請接近600名賓客見證二人的幸福時刻。向華強夫婦、王偉忠、周興哲、吳宗憲、曾國城、明道、陳喬恩與Alan、賈靜雯與修杰楷一家及陶子李李仁一家等人，一同見證蕭敬騰與Summer的幸福時刻。

37歲的台灣歌手蕭敬騰與大14歲的經理人林有慧今年補擺喜酒。（IG圖片）

范曾與徐萌--年紀相差50年

身家10億人民幣的內地86歲國畫大師范曾迎娶第4任太太，去年4月宣布與小50歲的主播徐萌結婚。據了解，徐萌是中國交通廣播的90後主持人，現在依然在職，引起內地網友高度討論。儘管兩人相差50歲，據男方透露，兩人因相處一年多有感情基礎，徐萌經常照顧他，最終兩人決定結婚。

身家10億人民幣的內地86歲國畫大師范曾迎娶第4任太太（微博@旅行廚男）

張紀中與杜星霖--年紀相差42年

內地73歲名導張紀中是劇集《笑傲江湖》、《天龍八部》等的製作人，他在2017年迎娶細31歲的助理杜星霖，當年這段父女戀更轟動一時！當中兩人的混血兒子「馬丁」一直被質疑非張紀中所生，隨後杜星霖承認馬丁是婚前透過試管嬰兒的方式所生，因張紀中上一段長達13年的婚姻，對方並沒有為其生下孩子，讓他大感遺憾。除了馬丁之外，他與杜星霖婚後育有一子一女，去年10月再迎來一女，組成六口之家！

內地73歲名導張紀中一臉慈父。（微博@張紀中）

內地73歲名導張紀中去年再獲一女。（微博@張紀中）