中年好聲音3｜PK賽果出人意表！5燈及4燈唱將全線大熱倒灶

《中年好聲音3》香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來到第二回，今集17位選手中只有英國唱將Dan James勇奪5燈直接晉級，其餘4位「5燈選手」表現全線跌watt，當中潘紹麟和森林竟只得2燈；「4燈選手」梁楚琪和韓依納更齊齊只得1燈、成績強差人意。



潘紹麟獻唱《上海灘》被肥媽狠批揀錯歌之餘，演繹仲似水槍冇水兼冇力！

潘紹麟獻唱《上海灘》被肥媽狠批揀錯歌之餘，演繹仲似水槍冇水兼冇力！

曾參加不少大型音樂比賽節目的潘紹麟，上輪「大灣區新馬PK戰」搣甩囂張態度獻唱《愛在記憶中找你》獲評審大讚，今回卻因揀錯歌一失足成千古恨！獻唱《上海灘》的潘紹麟以頸巾＋紳士帽上陣，80年代造型入型入格，可惜一開口卻令評審肥媽大跌眼鏡：「你一開聲我想死！以你唱功冇理由係咁，咩事要揀呢隻歌呢？」肥媽續指原唱葉麗儀演繹的是機關槍版本，而潘紹麟則是冇水又冇力的水槍！最終幾乎全部選手站起向潘紹麟battle，最終宗倩如憑《值得》將潘紹麟淘汰。

幾乎全部人企起身挑戰！

潘紹麟最終敗給宗倩如嘅《值得》被foul。

被指與新加坡歌手陳潔儀撞聲的新馬區4燈唱將韓依納，上台時坦認從小因長相不好看被親戚冷待，「我出世時，二叔話：『阿嫂（韓依納母親），乜你生個咁嘅樣出嚟？我啲姑姐會偷偷帶哥哥出去玩唔帶我。我記得我老師講過，一杯茶都唔係個個鍾意飲，又點expect個個都鍾意你呢？我希望今次嚟香港可以一步一腳印咁行，等人哋慢慢接受我。」自認未拍過拖的韓依納，笑言為體驗被分手感覺故選唱《一切也願意》作賽，但肥媽點評時認為她應揀葉蒨文或甄妮這類較成熟歌手的歌曲，最終韓依納慘得一燈收場！

韓依納自認從小因長相不好被親戚冷待，因此爸爸特別疼錫佢，她清唱《祝福》，即獲伍仲衡同Alan秒撳燈！