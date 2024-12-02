TVB小花產後極速修身卻遇車禍　愈來愈靚被指撞樣唐詩詠

無綫力捧小花陳嘉慧（Erica）去年10月1日突然宣布閃婚，嫁圈外富貴男友Calvin後不夠兩個月後便在社交平台宣布喜訊，大曬BB超聲波照公布懷孕消息。今年3月陳嘉慧就報喜女兒已經出世，但上月初陳嘉慧與老公撞車受傷，令人擔憂。

去年10月陳嘉慧閃嫁圈外富貴男友Calvin，結婚2個月即宣布有喜。（梁碧玲攝）

今年3月陳嘉慧就報喜女兒已經出世，由結婚到懷孕及生B的過程都以倍速進行。(IG@001ericackw)

日前，陳嘉慧在內地社交平台抖音出片，post出一些近照，指冬天終於來了，看她產後極速修身，身形依然非常好。不過有網民卻錯重點，竟指她與唐詩詠撞樣，睇真啲又的確有點相似。

真係有啲似唐詩詠。（IG@001ericackw）

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（江智鶱攝）

極速修身。（IG@001ericackw）

陳嘉慧在2016年由日本放暑假回到香港，並於無綫（TVB）客串《溏心風暴3》，其後感覺香港更有歸屬感而回流，2017年報讀藝訓班，畢業後就加入TVB成為合約藝人。不過畢業後的陳嘉慧並未馬上被重用，一開始她飾演一些客串角色，學生、記者、護士、侍應等等，2020年到2021年間演出近30個閒角。

陳嘉慧被選成為《愛上我的衰神》女主角。（劇照）

直到《愛上我的衰神》一舉成為劇中女主角。當時監製方駿釗接受《香港01》訪問時解釋選用陳嘉慧這一位默默無聞的演員的原因。他說：「冇記錯嘅話，陳嘉慧應該係4年前訓練班，嗰時我監製緊《福爾摩師奶》民初劇，有導演就搵咗佢做記者妹，即係甲乙丙嗰啲，對白得一兩句嗰啲。佢都幾專業，你知民初街都幾熱同埋啲衫又厚，但係佢都成日企喺度睇人拍嘢，好專業亦都好留心人哋拍嘢。」他續說，之後《降魔的2.0》安排陳嘉慧飾演一名學生，但需要扮死屍瞓垃圾站。他說：「得幾場戲，就話佢俾一隻惡鬼殺咗，然後就上佢身搵心姐（謝雪心），有一場戲係講佢俾人棄屍喺垃圾站。我嗰時就覺得，呢個女仔都幾好，印象又再加咗分。」

陳嘉慧獲監製大讚。（IG圖片）

陳嘉慧於兒童節目《Thing Big天地》做主持。（截圖）