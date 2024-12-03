萬千星輝頒獎典禮2024｜視后分析張曦雯最大熱　陳自瑤衰一樣嘢？

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於明年1月19日進行頒獎，昨日公布首輪提名名單，跟往年一樣，這張名單只是大包圍性質，基本上有作品便會有提名，所以沒有太多的資訊，不過依然可以跟大家分析一下今年「最佳女主角」的幾位大熱門。

《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳女主角」的提名名單。（TVB官網）

首先，一定要講張曦雯，今次她憑《再見·枕邊人》、《企業強人》和《廉政行動2024》三套劇成功入圍，若果講機會率肯定是最高的一位，而近年她亦是無綫（TVB）力捧的女主角之一，在今年競爭對手不算太多的情況下，有機會奪下人生第一次視后。

張曦雯在「TVB 同行創新節目巡禮 2025」企正C位。（資料圖片）

張曦雯成今年視后大熱門。(ig@kelllycheung)

講到熱門，年頭呼聲最大的，是《婚後事》陳自瑤。一直以來，陳自瑤的演技都備受好評，亦因如此，令她可以首次在《婚後事》擔正。不過最可惜的是，劇集在年頭播放，觀眾是否對她的演出仍有深刻印象，是她能否奪獎的最大疑問。

陳自瑤在《婚後事》表現出色。(ig圖片)

另一個不得不提的是姚子羚，她主演的《反黑英雄》，錄得今年TVB自家劇最高跨平台直播收視25.5點，而她在TVB 21年從未獲得過視后寶座，輪資排輩她絕對有資格一爭！

姚子羚夠晒資格。(IG圖片)

再講黑馬，其實龔嘉欣也不無機會，大家都知道她一直對視后寶座好有目標性，而她的演技也逐漸得到觀眾認同，今年《企業強人》的回響也不錯，就算未能奪獎，五強應該沒有問題。

龔嘉欣曾於2020年奪得大馬視后和「最受歡迎電視女角色」。（梁碧玲攝）

當然若論演技與劇集的重要性，楊茜堯也絕對有資格奪獎，不過她既不是合約藝人，也不知道將來會不會繼續為TVB效力，看來頒獎給她的機會相當微。