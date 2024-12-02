萬千星輝2024｜胡定欣對爭視后有信心　7字回應奪獎結婚一事

《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單今日（2/12）在TVB電視城揭曉，胡定欣大包圍分別角逐「最佳女主角」、「最佳女主持」及「最佳電視歌曲」，連「最佳綜藝節目」都有她份。

胡定欣自爆拍攝《巾幗梟雄之懸崖》曾壓力爆煲想逃走。（梁碧玲攝）

胡定欣接受《香港01》訪問時，直言對「最佳女主角」最大信心，畢竟拍攝時經歷很多，「七爺」這個角色令她刻骨銘心。劇集由拍攝到播出，外界一直將她與鄧萃雯比較，胡定欣台上拉票時一度哽咽，問到如今是否感覺如釋重負？胡定欣直言不止這個，無論戲裡、戲外都很深感受，很希望做好角色同時也給予自己很大壓力，最極端的時候是拍攝頭一個月，大壓力到想在拍攝途中逃走，「當刻我是很想與黎耀祥演好這場戲，因為很害怕會令人失望，加上當時每日拍攝的量和內容都很沉重，連睡覺都想著劇本。雖然中間很多難關和想逃走，但我仍感恩遇到令自己心跳加速的角色。」

胡定欣最希望聽到觀眾跟她講一句很喜歡「七爺」這個角色。（梁碧玲攝）

談到《巾幗梟雄之懸崖》收視贏《黑色月光》是否終放下心頭大石？胡定欣說不是要別人比較，而是自己跟自己比較，「其實好與不好的評語今次都接收了，可能這套戲大家有情意結，反應會比較多，相比拍其他劇會多一些評論，但我覺得今次之後，身上的盾牌又厚了。」

胡定欣自言2024年多方面發展。（梁碧玲攝）

胡定欣不覺得只有楊茜堯是勁敵，任何人出現在提名名單都已經是「賺咗」，「今年氣氛其實幾好，大家都帶住一個有挑戰性的角色來參與頒獎禮，所以好期待參與這個Party。（會否再同茜堯站在一起？）當然要，我還要攬住她。她（當年）那踭都不是批我的，哈哈。」

胡定欣公開表示很欣賞《東張西望》，尤其佩服一班女主持，自問做不到。（梁碧玲攝

問到男朋友如何幫她拉票？胡定欣一臉甜笑地說：「他給予我最大支持就可以了。（攬住支持？）其實由接拍《巾幗梟雄之懸崖》到拍攝過程中，我都有跟他分享感受，就算現在播完，他依然給我很大支持，我覺得這已經很好。（攞視后就可以結婚？）這是另外一件事，哈哈。」