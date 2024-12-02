收視｜《東張西望》150萬人收看繼續稱霸　《異空感應》後勁不繼

無綫公布翡翠台上周（11月25日至12月01日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視23點（150萬觀眾），比上周最高收視25.9點（168萬觀眾），下跌了2.9點，仍然成為上周收視榜首。

《東張西望》150萬人收看繼續稱霸。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.2點（138萬觀眾），比上周最高收視21.6點（140萬觀眾），下跌了0.4點；陳家樂、陳曉華主演奇情查案劇《異空感應》上周首播，最高收視20.6點（134萬觀眾），比上周同期節目《巾幗梟雄之懸崖》最高收視23.5點（153萬觀眾），下跌了2.9點；楊茜堯、王浩信主演台慶劇《黑色月光》最高收視20.1點（131萬觀眾），比上周最高收視20.4點（132萬觀眾），下跌了0.3點。

《異空感應》後勁不繼最高收視得20.6點（134萬觀眾）。

綜藝節目《與天地對話》最高收視14.5點（95萬觀眾），比上周最高收視14.5點（94萬觀眾），上升了1萬觀眾。

蔡思貝新節目重提食飯緋聞引熱議，網民自動代入王浩信。（《與天地對話》截圖）

周六晚C君、高海寧及陸浩明主持《Grand住去大阪》最高收視16.5點（107萬觀眾），比上周最高收視17.9點（116萬觀眾），下跌了1.4點；由三位小生陳展鵬、譚俊彥、馬國明夥拍三位花旦胡定欣、林夏薇、張曦雯主演電視電影《尋夢琴澳》，最高收視16點（104萬觀眾），比上周同期節目《讓我們重新認識陳慧嫻》最高收視15.2點（99萬觀眾），下跌了0.8點。

由三位小生陳展鵬、譚俊彥、馬國明夥拍三位花旦胡定欣、林夏薇、張曦雯主演電視電影《尋夢琴澳》最高收視16點（104萬觀眾）。

周日晚 《中年好聲音 3》香港、大灣區及新馬3個賽區，進行60強PK戰第二回，最高收視22點（143萬觀眾），比上周最高收視22.6點（147萬觀眾），下跌了0.6點；陳貝兒主持《無窮之路IV - 一帶一路》最高收視14.8點（96萬觀眾），比上周最高收視15.9點（103萬觀眾），下跌了1.1點。