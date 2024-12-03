張馳豪爆炎明熹最新狀況　籃球賽與人氣王握手密斟讚對方無架子

聲夢歌手張馳豪（Aska）昨日（2/12）出席《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單公布記者會，有份入圍角逐「飛躍進步男藝員」的張馳豪，表示有入圍即是代表大家看到他有進步，這已經很開心，希望今年在公司和音樂頒獎禮上都能取得好成績，如果有獎項當然最開心，因為是一個肯定。

張馳豪出席《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單公布記者會，獲入圍角逐「飛躍進步男藝員」。（梁碧玲攝）

談到同樣是聲夢傳奇出身的炎明熹（Gigi）疑與公司續約問題，絕跡幕前半年。張馳豪表示一直都有跟對方聯絡，但不會八卦新聞報道所寫的東西，主要都是交流音樂：「有次我健身的時候，聽到她的《還有一艘救生艙》突然很感觸流眼淚，跟住我Cap了張照片傳給她，說很感動。」

張馳豪一直有跟炎明熹聯絡。（梁碧玲攝）

對於近日有指炎明熹疑「解凍」在即，可有覺得對方心情變好？張馳豪表示心情要問本人才知道，但他知道對方都很享受校園生活：「因為她覺得在校園，和在娛樂圈是不一樣的角色，她都很努力在做她喜歡的事情。（想不想她快點再出來唱歌？）我想這是每一個樂迷都想看到的事情，我們當然都很希望。」

《聲夢傳奇》一班學員感情要好。

另，早前他出席《903 AllStar籃球賽》，被影到與MIRROR人氣王姜濤握手密斟，張馳豪表示本身與姜濤是不認識的，但很開心可以在籃球場上結識對方：「運動是很好的，可以令不同公司的人一起在這個那麼熱血的環境之下合作。（你們聊了些什麼？）大部分都是籃球方面的事情，例如戰術、暗號這些。」

張馳豪早前出席《903 AllStar籃球賽》，被影到與MIRROR人氣王姜濤握手密斟，他大讚對方無架子。（梁碧玲攝）

問到與姜濤相處覺得對方怎樣？張馳豪表示以前會覺得對方是很難接觸到的人，但在練波的時候，覺得大家都是人，沒架子很友好的，大家都可以很簡單地去成為朋友。會否想在想在音樂上都有合作？張馳豪表示：「在樂壇每一個人、每一個歌手都有他們獨特的地方，所以每一個歌手都希望合作到。」