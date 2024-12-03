神顏華姐冠軍超低胸重返性感巔峰　邪惡視角曬驕人身材震撼眼球

現年41歲的苟芸慧（苟姑娘）是2008年多倫多華裔小姐以及2009年國際中華小姐的冠軍，當年憑着甜美的臉孔和屈機的性感身材，成為不少男士心目中的女神。她於2018被富三代兼賽車手陸漢洋（William）私有化，婚後便淡出幕前，早年苟芸慧曾因甲狀腺問題致身形暴脹，高峰期體重更達170磅，不過近年靠生酮飲食法及做運動修身成功，無論顏值和身材都重回巔峰。

苟芸慧近年靠生酮飲食法及做運動修身成功，無論顏值和身材都重回巔峰。（IG@joyfulck）

苟芸慧近日獲邀出席《2024多倫多小姐競選》。（IG@joyfulck）

近日，苟芸慧獲邀出席《2024多倫多小姐競選》，相隔16年重返昔日選美舞台，苟芸慧既開心又感觸，她表示：「事隔16年，再次戴上我的后冠，登上多倫多華裔小姐的舞台， 是我的榮幸可以和過往30年嘅冠亞季軍美女們合作 ， 多謝台前幕後工作人員，大家辛苦啦！ 當然都要恭喜今年嘅得獎得主們！」

苟芸慧自拍大騷驕人身材。（IG@joyfulck）

這個視角不得了。（IG@joyfulck）

不過不少網民卻聚焦在苟芸慧的火辣身材上，從視頻可見，苟芸慧當晚穿上一條超Deep V的銀色閃閃晚裝，高貴有氣質之餘不失性感，而且她還大玩邪惡視角，高炒拍攝將其驕人身材展露無遺，加上一身白滑肌膚，吸睛指數爆燈。隨即秒殺一眾網民，紛紛留言：「啊啊啊啊啊啊美暈了」、「你永遠係最靚嗰個！」、「師姐太美了仙女下凡」、「今年再選都贏」。

白滑玉背。（IG@joyfulck）

很有氣質。（IG@joyfulck）

艷壓一眾佳麗。（IG@joyfulck）