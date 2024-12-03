百億富婆深水埗派食物被躁底阿嬸鬧爆　嘆場面混亂：做慈善要勇氣

玄學家七仙羽（七師傅）性格可愛搞怪深得觀眾歡心，曝光率不斷。她曾自爆身家介乎10億至百億之間，人美心善的她常於常於深水埗派食物，熱衷於慈善活動。可是近日她在深水埗派食物期間險釀衝突，被暴躁阿嬸當街鬧？

七師傅打扮高貴。（葉志明攝）

七師傅於Instagram分享近日在深水埗派食物的片段，當日有數十位街坊逼埋一齊等攞食物，可是現場一片混亂，七師傅多次禮貌呼籲大家排隊及攞籌，「你哋排一條龍，你哋阻住人哋做生意呀！」、「你哋排一條龍，唔係我唔派啦！」可惜現場大批婆婆阿嬸絲毫不聽勸，嗌極唔郁，排隊頭的阿嬸更鬧爆駁嘴七師傅，七師傅無奈回應：「排咗隊先啦！」不過七師傅依然保持高EQ態度，冷靜處理混亂場面。

七師傅深水埗派食物。（IG圖片）

她發文感嘆：「做慈善需要勇氣」。她透露與老公無兒無女，用自己錢成立慈善基金，希望回饋社會，可是困難重重，試過做慈善期間跌落海、疫情期間冒生命風險派口罩、幾十年做義工做到筋骨痛，當日派食物時更出現你爭我搶的情況。七師傅感謝附近店家幫手維持秩序，「今天免費派發了幾千份食物丶生活用品，人們見到豐富的物品想搶，個個不排隊、不聽話，在街上擾攘了三個小時，就是不排隊。街上店舖的人，都出來幫助維持秩序。非常感謝這些店舖的好心人，有你們真好」。

人逼人。（IG圖片）

七師傅係咁叫在場人士排隊。（IG圖片）

可惜唔聽勸。（IG圖片）

七師傅發文感嘆派食物不易。（IG圖片）

七師傅發文感嘆。（IG圖片）

七師傅常派物資。

七師傅常派物資。

七師傅與贊助商一共贈6000盒快速測試劑給深水埗街坊。

七師傅在尼泊爾亦密密進行慈善活動。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅在尼泊爾亦密密進行慈善活動。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅遠赴尼泊爾出家。（IG@master_qi_xian_yu_）