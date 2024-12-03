聖誕片單｜白種元率4位「黑湯匙」再拍韓綜 車銀優李帝勳芬蘭同居

踏入12月，又要準備好好過聖誕連假，凍冰冰不想出街的話，最好就是煲劇！以下推介7套作品，除了韓劇、台劇外，還有韓綜與日本動畫，讓各位獨自煲劇還是孖住親朋一齊煲亦不會鬧劇慌，可上黃Viu收看。

1. 韓綜《芬蘭租屋生活》

由車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延出演的全新的體驗型綜藝節目《芬蘭租屋生活》以沒有網路、沒有自來水和電力的芬蘭鄉村為背景，講述四位大男孩在當地合租，體驗世界幸福指數排名第一的芬蘭人當地生活。觀眾可以透過節目零距離欣賞芬蘭自然美景外，更可以一睹男神車銀優、李帝勳等人私下一面，堪稱本季最令人期待的綜藝之一。

觀眾可於12月6日起逢星期五到黃Viu免費追看《芬蘭租屋生活》。

2. 韓綜《白種元的悲慘世界》

白種元攜手四位「黑湯匙」廚師在全新韓綜《白種元的悲慘世界》，向20位年輕人傳授烹飪和商業技巧，節目中部分參賽者曾因校園暴力、遊戲成癮、賭博等而被社會邊緣化。為了重新開始，他們將會展開激烈的生存戰，最終獲勝者將會得到白種元親自資助餐廳基金。

承接《黑白大廚》之勢，全新韓綜《白種元的悲慘世界》即將登陸，逢星期日上架。

3. 韓劇《酒醉羅曼史》

Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》講述超熱情的賣酒女王蔡龍珠（金世正飾）和超敏感的釀酒大師尹珉主（李鍾元飾）由酒而起的愛情故事。劇集在韓國播出後收獲了不少好評，除了金世正和李鍾元獲讚CP感十足有戲味，蔡龍珠的TF團隊能否成功推出新品拯救釜山分店，同樣引發觀眾關注！《酒醉羅曼史》由第6集開始感情線更有突破發展，掀起高潮，劇集將於月中迎來結局，觀眾記得密切留意！

《酒醉羅曼史》逢星期一、二晚上上架。

4. 台劇《不如海邊吹吹風》

全新愛情台劇《不如海邊吹吹風》講述大明星白引默（陳柏霖飾）因涉及打人事件而陷入醜聞風波，為挽回形象，他在王牌經理人Lily姐（范文芳飾）的勸說下接拍金門實境節目，為此他到金門體驗在地生活，順道暫避風頭，期間遇上和奶奶相依為命、土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾），二人也從歡喜冤家漸漸產生好感，譜出一段療癒又溫馨的浪漫故事。陳柏霖和郭雪芙透過《不如海邊吹吹風》四度合作，今次更首度榮升情侶，令人期待。

陳柏霖和郭雪芙透過《不如海邊吹吹風》四度合作，今次更首度榮升情侶，令人期待。（IG@aohsuehfu）

5. 韓劇《玉氏夫人傳》

由林知衍、秋泳愚、金載源和妍雨主演的全新古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》講述姓名、身份和背景都是偽造的外地女子與為了守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。時隔七年回歸古裝劇的林知衍近日現身劇集發布會時，坦言對劇集充滿信心：「說實話我很有信心，因為劇本寫得很好，我在片場充滿能量，與導演的化學反應也非常好。」

古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》將於11月30日在「黃Viu」首播。

6. 韓劇《重返20歲》

改編自同名電影，由鄭知蘇和振永主演的全新奇幻愛情韓劇《重返20歲》講述七旬老奶奶吳末順在一夜之間變成20歲的吳杜麗後，以實現歌手夢為目標，再次享受青春耀眼全盛期的故事。原著電影於2014年在韓國首映時，吸引了865萬名觀衆入場，位居當年電影票房季軍，今次可望再下一城，囊括電視收視！

韓劇《重返20歲》將於12月18日首播。

7. 動畫《龍珠大魔》

動畫《龍珠大魔》講述悟空一行人原本過著平靜的生活，卻因為一場陰謀突然變成小孩子的身型！為了還原一切，悟空決定重拾如意棒，在未知而神秘的世界中展開盛大的冒險！《龍珠大魔》是龍珠系列40周年的全新動畫，本作更是作者鳥山明親身參與的作品，對全球龍珠迷有著非凡的意義，動漫迷絕對不能錯過！以上多部作品均會於「黃Viu」上架，香港觀眾不愁聖誕會劇荒。