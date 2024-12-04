初代晶女郎激罕曬顏真面目狀態驚人　親自回覆網民兩提問極親切

現年58歲的關秀媚是90年代性感女神，她與邱淑貞同屬第一代「晶女郎」。關秀媚當年在電影《賊王》中飾演任達華情婦，僅穿內衣被嚴刑逼供一幕，令一眾影迷至今仍印象難忘。她在《黑馬王子》中飾演「沙律」一角更成為不少男人心目中的最佳女友，她也曾演出多個江湖大嫂的角色，是男人都渴望得到的對象。關秀媚自從2006年拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後就全面淡出演藝圈，甚少在幕前出現，又或是出席公開活動。不過她月前就進註了抖音，不時拍片跟大家分享她的生活點滴和近況。

關秀媚在電影《黑馬王子》中飾演「沙律」一角！（《黑馬王子》劇照）

加上戲中的大尺度演出成功引起觀眾關注，並令她人氣急升！（電影劇照）

關秀媚在《賊王》中飾演任達華之「情婦」（《賊王》截圖）

日前關秀媚上載了一條她在家中護膚的短片，更是素顏出鏡，罕有地公開了自己的真面目。她留言寫道：「天氣冷了確實要好好護膚 #保養自己 #好心情 #大家注意保暖啊」。她在這段片中素顏出鏡，影住自己洗臉，敷眼膜和面膜，向大家展現出最真實的一面。素顏的她膚質狀態絕佳，緊緻有光澤，而且她的樣子與化了妝後分別不大，依然是相當靚女，獲大批網民留言讚美。有網民問她用的面膜以及水杯品牌，她都有親自回覆，極之親切。關秀媚月前接受訪問時大方承認與比自己小7歲的前演員李煒尚已經離婚，有傳她計劃重啟演藝事業，回復單身後的她一個人也活得精彩。

關秀媚素顏示人。(抖音截圖)

關秀媚素顏示人。(抖音截圖)

關秀媚素顏示人。(抖音截圖)

關秀媚素顏示人。(抖音截圖)

關秀媚素顏示人。(抖音截圖)

關秀媚素顏示人。(抖音截圖)

關秀媚素顏示人。(抖音截圖)