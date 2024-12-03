視后揭飲食節目拍攝真相　叫觀眾憑一個動作分辨到底好唔好食

不少觀眾對拍攝飲食節目都很好奇，若遇上難食的食物，會實話實說還是照讚好味？視后江美儀、吳家樂以及Tristan近日在主持的網台節目《娛樂好好玩》上，就被觀眾問起：「拍美食節目，係咪真係咁好食呢？遇到難食嘅食物，咁點算？」而美儀和家樂聽完竟豎起姆指，大讚是好問題、問得好，並揭穿拍飲食節目真相。

觀眾問起：「拍美食節目，係咪真係咁好食呢？遇到難食嘅食物，咁點算？」。江美儀和吳家樂聽完豎起姆指大讚問得好。（YouTube@娛樂好好玩）

茹素的江美儀都有做飲食節目，她透露其實一個動作已可看穿是否好味，她說：「我哋好多時飲食節目好簡單，我哋唔會講好唔好食，一個動作就可以揭穿㗎喇，係咪不停咁食。如果不停咁食，即係好好食！如果食咗之後問『家樂，你覺得點呀？」咁就……嗯。」

江美儀透露其實觀眾睇飲食節目，一個動作已可看穿是否好味。（YouTube@娛樂好好玩）

觀眾以為飲食節目可以不停品嚐美食好著數，但吳家樂就道出實情，指「鏡頭食先」，所以拍攝時就一定熱辣辣，美儀續說：「你哋見到碟餸就熱辣辣，但係嚟到我哋嗰度碟餸已經唔熱。」家樂表示：「一，凍咗；二，凍咗再整返熱；三，凍咗再整返熱再整返熱，都係嗰碟，所以我哋食第三第四手，所以你話好唔好食，第一手一定好食。」美儀就補充，有時有些餐廳比較闊綽，會準備一碟餸影相用，一碟餸食用，情況就比較好。

江美儀主持不少飲食節目，但她其實是素食者。（TVB）

江美儀踢爆拍攝飲食節目，主持試食時其實已凍晒。（胡凱欣攝）

家樂又分享自己拍飲食節目的經驗，他曾經偕已故藝人周海媚去印度拍街頭美食，但真的「食唔落口」，他說：「真係拍唔到，隻杯，我一冚落去（用手蓋著杯子），裏面起碼有五隻烏蠅，街頭美食全部都一點點。你喺網上都見過，街頭美食全部包埋啲一點點畀你， 真係Roll唔到，咁點？」他指拍攝時不斷撥走烏蠅，拍完手臂都變健碩了，又形容：「太多『豆豉』咁樣喺晒度，嗰時真係好辛苦，唔好話擺入口。」

吳家樂分享在印度拍飲食節目的慘痛經驗。（YouTube@娛樂好好玩）

江美儀之後又提到，袁偉豪與張振朗去印度拍旅遊節目，他們堅持不吃街邊食物，非常小心，但去到最後一天，他們覺得人一世物一世還是要試一下，美儀續說：「佢哋諗住都上飛機，兩個食，食完之後未停過，喺廁所冇出過嚟。」之後她再大爆：「陳貝兒去印度唔知邊度拍嘢，屙足一個月。」相當誇張！