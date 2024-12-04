百億名媛豪宅設宴過感恩節儀式感滿分　飯廳設16人長餐枱佈置奢華

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。日前林恬兒趁着感恩節邀請好友到家中作客，更準備了大餐招呼一班好友！

林恬兒（Emily）同媽媽謝玲玲及妹妹林心兒（Elly）。（IG@emilylam.ho）

顏值高！（IG@emilylam.ho）

兩公婆一起出席活動。（IG@emilylam.ho）

複式豪宅曝光。（IG@emilylam.ho）

一家四口。（IG@emilylam.ho）

準備感恩節大餐。（IG@emilylam.ho）

準備感恩節大餐。（IG@emilylam.ho）

林恬兒在IG曬出多張靚相，並透露今年已經是第10年以何家的一份子身份過感恩節，又感謝老公一直陪伴在身邊，一起守護小家庭。相中所見，飯廳擺放了一張可坐16人的長餐枱，枱上擺放了不少鮮花及南瓜造型的裝飾品，餐具更是十分精緻，相當有心思！而餐枱旁另設吧枱，四周有巨型玻璃窗，空間感十足，林恬兒更錫錫老公，Sweet到漏！

精緻。（IG@emilylam.ho）

有心思。（IG@emilylam.ho）

枱上擺放了不少鮮花及南瓜造型的裝飾品。（IG@emilylam.ho）

枱上擺放了不少鮮花及南瓜造型的裝飾品。（IG@emilylam.ho）

飯廳擺放了一張可坐16人的長餐枱。（IG@emilylam.ho）

花了不少心思。（IG@emilylam.ho）

豐富。（IG@emilylam.ho）

豐富。（IG@emilylam.ho）

Sweet！（IG@emilylam.ho）

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。貴為百億名媛的林恬兒家世顯赫，在上流社交圈人緣甚廣，「千億新抱」徐子淇、黎姿、林青霞繼女邢嘉倩、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪等都是她的閨密好友。而當年林恬兒與何正德的婚禮更是名人雲集，除了有城中富商之外，港澳五任特首都有到賀，可見地位超然！

林恬兒同老公何正德好恩愛。（IG@emilylam.ho）

慶祝生日。（IG@emilylam.ho）

郎才女貌。（IG@emilylam.ho）

經常出席名媛貴婦聚會。（IG@emilylam.ho）

與「千億新抱」徐子淇是閨密好友。（IG@emilylam.ho）

為黎姿慶祝生日。（IG@emilylam.ho）

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德結婚。（IG@emilylam.ho）

不時在家中設宴款待好友。（IG@emilylam.ho）

吧枱。（IG@emilylam.ho）

空間感十足。（IG@emilylam.ho）