Gin Lee 聯同 6 組大學生籌備大匯演 勉勵學生重視自己獨特價值

叱咤 903【廣東歌關注組 X Gin Lee 尋找跟我不一樣】由李幸倪(Gin Lee)與叱咤 903《廣東歌關注組》主持阿酸,在過去半年走訪不同大學校園,尋找擁有不同才能的學生,並透過廣東歌表演發揮各自的獨特潛能,同時增加學生對於廣東歌的關注度,傳承廣東歌文化。上周五(11月 29 日)晚特假海洋公園怡慶坊舉行大匯演,Gin Lee 聯同來自不同大學院校的 6 個表演團體,包括:香港科技大學學生會跳繩學會、凝音社、香港大學音樂社、港大競技啦啦隊(HKU ACECHEER)、樹仁音樂及城大嘻哈,獻上精彩演出,並邀得近 900 位中學生及大學生一同欣賞。

大匯演甫開首,Gin Lee 聯同香港科技大學學生會跳繩學會獻上精彩表演,一邊演唱《Diff.》,一邊表演花式跳繩,與學生盡顯默契。Gin Lee 緊接與香港大學音樂社合唱《哭泣健康指南》,負責主音的同學透露為了這次表演新增一個特別儀式:「我哋每次練歌之前都會一齊嗌『Gin Lee賜我力量』!」,逗得全場歡笑不斷。Gin Lee 更於演出前向每位成員一邊握手,一邊說「Gin Lee賜你力量」,場面搞笑又窩心。之後,Gin Lee 與香港科技大學樂隊「凝音社」合唱《企好 x 雙雙》,見證著整個籌備及練習過程的 Gin Lee 大受感動:「見到你哋真係唔同咗好多,見到你哋進步我哋都好感動。」此外,Gin Lee 與樹仁大學樂隊「樹仁音樂」合唱《剛好》,大讚「樹仁音樂」的同學十分用心,希望見到他們繼續發光發亮。Gin Lee 更突破一貫形象,與企劃團隊找來醉心於嘻哈文化的「城大嘻哈」,出場前戴上黑色墨鏡,搖身一變嘻哈造型,演繹由學生改編《今朝有酒》的饒舌歌詞。最後,Gin Lee 與由 16 位成員組成的港大競技啦啦隊(HKU ACE CHEER)

聯手獻上表演,啦啦隊為《Dum Dum》配上高難度拋接動作,而 Gin Lee 更初嘗啦啦隊動作,與學生們合力疊羅漢,獲得全場歡呼。在表演尾聲,Gin Lee 指由籌備至正式表演歷時 6 個月,心情十分激動:「6 個月前我哋開會,話想主動喺唔同嘅大學搵出有唔同才華嘅同學一齊表演。我好想提供一個舞台畀大家,好希望畀到你哋信心同埋力量,勇敢去前進。每一個人都係獨一無二,都係一粒鑽石,好好打磨,一定會搵到發光嘅位置。」Gin Lee 最後獻唱《告別煤氣燈》、《可惜我們沒有》及《新牌仔》,於完騷前更邊唱邊走近觀眾席,為入場的大學生及中學生留下不少美好又難忘的回憶。

許靖韻、曾傲棐(Arvin)及黃明德(Dark)驚喜登場,為全場學生帶來熱血沸騰的表演。Arvin為觀眾帶來兩首充滿校園戀愛感的歌曲《FM520》及《頭號粉絲》;而 Dark 則送上《留班同學》及《框框》,寄語學生突破自己的框框,不要限制自己的才能。其後,許靖韻則以其標誌性「小背心」造型登場,演唱《別為我好》及《作賤》,更走到台下與學生們近距離接觸,掀起全場熾熱氣氛。