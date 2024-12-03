「反骨秘書」蔡誌恩獨力照顧雙親打多份工　全靠信仰走出低谷

「反骨秘書」蔡誌恩今晚（3/12）現身尖沙咀與一班《黑色月光》演員齊齊睇大結局。提到他早前在社交平台分享了一張自拍照，並手持由旅遊業監管局發出的領隊卡，疑似準備轉行。蔡誌恩接受《香港01》訪問時表示：「其實我而家都做緊幾樣嘢嘅，自己本身有保險牌，而最近又做領隊嘅工作，同埋有時都會幫朋友補習，變咗都希望有唔同嘅收入來源。（生活上有冇經濟負擔？）本身係要照顧屋企人，因為爸爸媽媽好早就退咗休，咁所以要照家庭嘅生活開支都係我。」

蔡誌恩在劇中飾演郭鋒秘書「Kenny」一角，因奸到出汁令網民眼前一亮，留下深刻印象。（梁碧玲攝）

蔡誌恩今晚現身尖沙咀出席台慶劇《黑色月光》齊睇大結局。（梁碧玲攝）

被問到獨力照顧雙親會否感到壓力？蔡誌恩表示：「其實我都適應咗，因為我有信仰，就係呢份信仰幫助我好大，同埋有《藝員之家》呢個係基督徒嘅團契，係得到裡面係有好多藝員嘅朋友鼓勵，而佢哋亦會關心我嘅狀況，咁所以喺呢方面得以舒緩。」

他覺得信仰對他來說很重要，他說：「好記得喺ATV嘅時候都遇過困難，中間有3年冇嘢做，直至到11年先搵到第間電視台入。其實中間發生一啲困難嘅時候，係蔡少芬俾咗一啲鼓勵我，佢話我既然有信仰，點解唔去向自己個神去祈禱，去求自己嘅需要呢？既然你信，點解唔去求。佢就係俾咗好大嘅提醒我同鼓勵我。咁所以有班基督徒嘅朋友喺度，佢哋係幫助咗我好多。（有冇自責對唔住父母，俾唔到更好嘅生活佢哋？）當然更係希望可以盡量俾最好嘅嘢佢哋，但屋企人都支持我做呢行，亦都唔會怪責我。其實佢哋唔會需要咩生活程度，因為我屋企人都有信仰，同埋佢哋唔會俾呢方而負擔我，變咗我都好感恩佢哋咁支持我。」

蔡誌恩要獨力照顧雙親，打多份工養家。（梁碧玲攝）