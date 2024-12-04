冼靖峰獲男飛躍提名以平常心去面對　視帝揀唔落手：唔好畀我揀

無綫電視新綜藝節目《一個香港.十種玩法 過節篇》由江美儀擔任主持，昨日（3日）舉行記者會，當中一班的嘉賓亦有出席記者會助勢，例如有：丁子朗、冼靖峰、江嘉敏、陳浚霆、羅毓儀、潘靜文、鄺潔楹及邵初等人。



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冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到今年被提名「男飛躍」一獎時有什麼感受，他表示用平常心來面對：「每一個被提名嘅單位其實都好犀利，同埋好努力，係每個都有實力去證明自己可以喺呢個名單入面。我自己都係一路努力，咁我覺得獎項故之言攞唔攞到，又或者攞到都係對artist係一個強心針。」但他就比較著重作品做出來有沒有人欣賞。

冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到今年被提名「男飛躍」一獎時有什麼感受。(胡凱欣 攝)

冼靖峰比較著重作品做出來有沒有人欣賞。(胡凱欣 攝)

至於冼靖峰被問到覺得自己那一點值得被提名「男飛躍」時，他即時表示完全沒想過，連自己被提名都是在工作中得知，今年他一共有三個提名，分別是：「男飛躍」、「最佳男主持」及「最佳歌曲」。冼靖峰坦言：「我做每一樣嘢都係想出嚟嘅作品好，有獎項故之言開心嘅，但我覺得還原基本步。當其時《神者小子》出街嘅時候，最緊要係觀眾睇得開心。」他指在拍劇時得到多位前輩的指導，已經是最大的得著。

今年冼靖峰一共有三個提名，分別是：「男飛躍」、「最佳男主持」及「最佳歌曲」。(胡凱欣 攝)

冼靖峰指在拍劇時得到多位前輩的指導，已經是最大的得著。(胡凱欣 攝)

今年「視帝」一角的侯選人有與冼靖峰同劇的鄭則仕及蕭正楠，還有好友丁子朗，他被問到怎樣選時，他即時露出痛苦的表情。冼靖峰即表示：「唔好畀我揀，因為一個係我全公司最好嘅朋友丁子朗，一個係我嘅啟蒙老師Kent哥，一個係阿蕭。其實我早幾日睇佢一個專訪，我睇到喊啊，講佢嘅心路歷程，講佢入行之後嘅經歷，我真係睇到喊。三個人都好值得去支持！」

今年「視帝」一角的侯選人有與冼靖峰同劇的鄭則仕及蕭正楠，還有好友丁子朗，他被問到怎樣選時，他即時露出痛苦的表情。(胡凱欣 攝)

除了在電視名主持方面有提名外，冼靖峰在音樂方面他都得到好成績，今年更被提名入選「男歌手獎」，但他都表示以平常心去對待。他指自己推出每一首歌其實都想得到與聽眾的共鳴，今年他推出了《無意冒犯》及《勇氣》兩首歌曲，都是有關他的自身經歷。

今年他冼靖峰出了《無意冒犯》及《勇氣》兩首歌曲，都是有關他的自身經歷。(胡凱欣 攝)

今年冼靖峰在各方面都進行得很順利，得到不少的提名，他形容「今年係收成嘅一年」，因為去年不停的做，今年才可以得到收成：「今年係畀大家見到我唔同嘅Archie啦！嚟緊新嘅一年係有啲目標嘅。」

冼靖峰形容「今年係收成嘅一年」。(胡凱欣 攝)