193郭嘉駿與日本人氣啡啡店聯乘 大量聯乘產品粉絲期待

由193郭嘉駿主理的Tanuki Innovation欣然宣佈與福岡人氣咖啡店NO COFFEE隆重推出限量版聯乘系列，消息一出旋即令一眾潮流愛好者引頸以待，勢必引起搶購熱潮。

福岡人氣咖啡店NO COFFEE佐藤先生

始於福岡的人氣潮流咖啡店NO COFFEE由佐藤慎介創辦，由於佐藤先生擁有豐富的玩具商及潮流服飾品牌的工作經驗，所以他打造的咖啡店也是一家有趣好玩的店鋪，習潮流與生活於一身。NO COFFEE曾與多個品牌推出聯乘系列，今次首度來港，選擇落戶同樣熱愛潮流生活和咖啡文化的Tanuki Innovation，主要原因，除了佐藤先生與Tanuki Innovation主理人193皆是潮流生活的愛好者外，二人也希望將潮流元素與生活元素融合於咖啡之中，而重中之重是，佐藤先生與193皆是咖啡的熱愛者。

為隆重其事，NO COFFEE創辦人佐藤慎介於11月28日專程來港出席聯乘店的開幕儀式，開幕活動於12時半開始，活動圓滿結束後，所有聯乘產品將於即日下午5時開始正式發售。開幕典禮後，佐藤先生亦會在店內與一眾潮流生活愛好者，分享他對最新聯乘產品的設計意念及他熱愛生活的態度，從而讓大家體會到「No Coffee No Tanuki Life with Innovation」的箇中意思。

聯乘系列限量發行

聯乘活動將於11月25日至2月28日舉行，活動期間，NO COFFEE與Tanuki Innovation將會不定期推出香港市場獨有的限量聯乘產品，滿足潮流愛好者的需求。打頭陣推出的聯乘系列包括有T-shirt、Cap帽、扣針罐裝禮盒和掛耳咖啡包套裝，每款產品皆非常限量，售完即止。而第二輪推出的聯乘產品同樣是實用而吸睛，詳情稍後公佈。

除了聯乘系列外，NO COFFEE的熱賣產品同樣能在聯乘店內選購得到，粉絲們萬物錯過！

佐藤先生此次來港，同樣帶來NO COFFEE的招牌飲品「Black Latte」，讓掛念這杯獨特色系和味道的粉絲們，一解單思之苦，也讓初嚐此品味咖啡的客人，感受到非一般的咖啡風味。除此之外，NO COFFEE亦推出多款香港市場專屬的美味食物，在融合潮流與咖啡文化上，為顧客提供全方位的味覺享受。

此次NO COFFEE與Tanuki Innovation的聯乘活動，可說是香港咖啡文化的一大盛事，希望透過是次合作，讓更多人感受到潮流與咖啡的完美結合，並在這裡找到屬於自己的靈感與享受。

NO COFFEE x Tanuki Innovation

日期: 2024年11月25日至2025年2月28日

地址: 尖沙咀星光行2樓誠品生活L201-203