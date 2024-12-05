孫儷圓愛女《甄嬛傳》夢　親找當年髮型師幫忙自己教擺Pose

2011年內地推出劇集《後宮甄嬛傳》捧紅女星孫儷，多年過去該劇集至今仍為人津津樂道，連她女兒小花亦迷上了這部劇集。適逢小花今年的生日願望是拍攝一套甄環的照片，於是她就二話不說幫愛女圓夢。

《後宮甄嬛傳》捧紅孫儷。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

為了能讓愛女投入劇集角色當中，孫儷更找來當年幫她梳頭的髮型師為愛女打扮，甚至在攝影室中播放甄環傳的音樂，好讓她有更好狀態。從她上貼的照片可見，身穿淺藍色及粉紅色古裝的小花相當可愛，配上旗頭裝飾宛如「迷你版甄環」，而為了更能有角色韻味，孫儷更親自作出指導，教女兒擺出不同姿勢，每一個細節都相當考究，而小花亦展現出認真態度，模仿起媽媽，畫面呈現出兩個不同時代的甄環，非常特別。

孫儷教女兒擺姿勢。（孫儷微博圖片）

小花相當可愛。（孫儷微博圖片）

孫儷有感而發表示：「妹妹的今年生日願望，就是拍一套甄嬛的照片，今年老母親太忙了，直到最近才剛剛幫她完成了心願，拍照時的形體指導是我攝影棚裡一直放着甄嬛的音樂，為了讓妹妹更好的進入拍攝狀態，我還跟她一起回憶了好多片段，說出劇裡的台詞，感覺好多瞬間都回來了……那年我28歲，今年我的女兒都十歲了，時間都去哪了。」而她還透露老公鄧超看見女兒古裝扮相後笑說：「小主吉祥。」還揚言自己想拍一套。

孫儷幫愛女圓夢。（孫儷微博圖片）