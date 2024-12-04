瓊瑤逝世｜與平鑫濤逾6億愛巢清拆前大公開　擁涼亭流水極具詩意

台灣知名作家瓊瑤今日（4/12）被發現在寓所放假內輕生亡，享年86歲。瓊瑤生前撰寫過不少膾炙人口的小說作品，大多被改編成電影或電視劇，當中最經典一定是《還珠格格》系列，當年劇集紅遍中港台，故瓊瑤輕生消息一出，即震驚兩岸三地。

今日驚爆瓊瑤死訊。（FB@瓊瑤）

震驚兩岸三地。（FB@瓊瑤）

瓊瑤的作品風格詩情畫意、意境優美，就連她屋企裝修也一樣，瓊瑤之前曾在「可園」居住了40年，這是坐落於台灣台北東區的200坪豪宅，是一棟7層樓獨棟別墅，早兩年前該豪宅清拆改建，讓屋內豪華又充滿詩意的裝修曝光，庭院內有假山涼亭、小橋流水，以為只有小說中才會出現的意境，在「可園」裡都能看到，豪宅當時市值高達25億台幣（折合約6億7千萬港幣）。

瓊瑤生前居住了40年的「可園」，裝修很有詩意，這張相她正身處小橋流水上。（FB@瓊瑤）

很大的魚池。（FB@瓊瑤）

還有涼亭。（FB@瓊瑤）

有指當年瓊瑤不愛出門，其第二任平鑫濤便把「可園」打造成溫馨浪漫的愛巢兼辦公室；平鑫濤喜歡看電影，在別墅裡設置視聽室；而瓊瑤從《聚散兩依依》後，幾乎所有作品都在「可園」完成。當中改編成電影的《卻上心頭》，據說就是瓊瑤在「可園」裡看電影時，看著平鑫濤睡到打呼，讓她領悟到這就是「幸福的聲音」，從而產生故事靈感。瓊瑤也曾在《我的故事》中寫道：「可園，這不止是一幢房子、一個花園，更是我心靈休憩，不再流浪的保證。」

瓊瑤離世前5日，曾發文悼念丈夫平鑫濤。（瓊瑤FB）

「可園」是瓊瑤和平鑫濤的愛巢。（FB@瓊瑤）

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