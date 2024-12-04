最甜美影后義賣生圖流出一部位出賣年紀 為追求真愛兩度被指小三
撰文：張嘉敏
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現年46歲影后林嘉欣（Karena），2010年嫁予導演袁劍偉，婚後育有兩名女兒Kayla和Sofie。榮升人母後的林嘉欣事業未有因而停頓，2015年復出拍電影《百日告別》並成功於《第52屆金馬獎》首次封后。可惜去年7月林嘉欣驚爆離婚，與袁劍偉結束12年婚姻，但為了女兒，林嘉欣仍不時會與前夫度節聚會。林嘉欣去年亦解釋因與袁劍偉價值觀不合分開，她謂：「捱唔到所以分開。」
林嘉欣離婚後一直活動於電影圈，參與電影拍攝以及宣傳工作等。日前有網民把偶遇她的生圖放到社交網上分享，以「香港陶瓷展偶遇林嘉欣」為標題，留言寫道：「周末去了饒宗頤文化館🌟 最讓我驚喜的是遇到了影后林嘉欣，她在現場義賣，真的很親切，完全沒有架子，跟我們聊得很開心。」林嘉欣向來熱愛藝術又充滿愛心，能在這裡遇到她也不意外。生圖之下的林嘉欣依然甜美靚女，散發陣陣少女味。不過她的頸紋就出賣了她已不再年輕的事實。
林嘉欣12年婚姻觸礁，她在感情路上也絕非一帆風順，更曾經兩度蒙上「小三」惡名，但她仍勇敢追求真愛。林嘉欣於2002年因拍攝電影《戀之風景》而結識已婚音樂人陳光榮，林嘉欣因為戀上了有婦之夫的陳光榮，即被冠上「小三」之名，對此林嘉欣坦言知道男方是結過婚，但是對方已經離婚了，直指他是先離婚了，自己才跟對方拍拖的。而陳光榮的前妻亦解釋她與陳光榮早已分居，可算是還林嘉欣一個清白。林嘉欣在2008年因為拍攝廣告已認識導演，袁劍偉當時亦是有婦之夫，這亦令林嘉欣再次被指是小三。袁劍偉亦為林嘉欣被罵是「小三」一事出面闢謠，澄清自己早於2006年已跟前妻分居，2008年認識林嘉欣時，他已經辦好了離婚手續，回復了單身。