最甜美影后義賣生圖流出一部位出賣年紀　為追求真愛兩度被指小三

現年46歲影后林嘉欣（Karena），2010年嫁予導演袁劍偉，婚後育有兩名女兒Kayla和Sofie。榮升人母後的林嘉欣事業未有因而停頓，2015年復出拍電影《百日告別》並成功於《第52屆金馬獎》首次封后。可惜去年7月林嘉欣驚爆離婚，與袁劍偉結束12年婚姻，但為了女兒，林嘉欣仍不時會與前夫度節聚會。林嘉欣去年亦解釋因與袁劍偉價值觀不合分開，她謂：「捱唔到所以分開。」

林嘉欣被指近照老咗。（抖音）

林嘉欣大談最近與兩個寶貝女兒去戲院觀與台灣男演員阮經天共同主演的 《愛情城事》。（張祖銘攝）

林嘉欣離婚後一直活動於電影圈，參與電影拍攝以及宣傳工作等。日前有網民把偶遇她的生圖放到社交網上分享，以「香港陶瓷展偶遇林嘉欣」為標題，留言寫道：「周末去了饒宗頤文化館🌟 最讓我驚喜的是遇到了影后林嘉欣，她在現場義賣，真的很親切，完全沒有架子，跟我們聊得很開心。」林嘉欣向來熱愛藝術又充滿愛心，能在這裡遇到她也不意外。生圖之下的林嘉欣依然甜美靚女，散發陣陣少女味。不過她的頸紋就出賣了她已不再年輕的事實。

林嘉欣在陶瓷展上被偶遇。(小紅書)

林嘉欣在陶瓷展上被偶遇。(小紅書)

林嘉欣12年婚姻觸礁，她在感情路上也絕非一帆風順，更曾經兩度蒙上「小三」惡名，但她仍勇敢追求真愛。林嘉欣於2002年因拍攝電影《戀之風景》而結識已婚音樂人陳光榮，林嘉欣因為戀上了有婦之夫的陳光榮，即被冠上「小三」之名，對此林嘉欣坦言知道男方是結過婚，但是對方已經離婚了，直指他是先離婚了，自己才跟對方拍拖的。而陳光榮的前妻亦解釋她與陳光榮早已分居，可算是還林嘉欣一個清白。林嘉欣在2008年因為拍攝廣告已認識導演，袁劍偉當時亦是有婦之夫，這亦令林嘉欣再次被指是小三。袁劍偉亦為林嘉欣被罵是「小三」一事出面闢謠，澄清自己早於2006年已跟前妻分居，2008年認識林嘉欣時，他已經辦好了離婚手續，回復了單身。

林嘉欣事隔多年再拍攝驚慄片，更挑戰SM床戲。（《失衡凶間之罪與殺》花絮影片截圖）

林嘉欣今日出席品牌活動。（陳順禎攝）