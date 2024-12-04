張馳豪聞炎明熹出埠唔打攪　被問互相討論頒獎典禮穿搭：冇傾到喎

張馳豪今日（4日）出席廠商會第58屆工展會新聞發佈會，他接受《香港01》 訪問表示：「之前有同屋企人去過工展會，不過係未去美國之前，嗰陣時唔夠力幫屋企人拎戰利品，今年希望可以拎多幾袋抽多幾袋。」他透露即將會參與工展會活動，並且在活動現場獻唱！

張馳豪今日（4日）出席廠商會第58屆工展會新聞發佈會。（張祖銘攝）

張馳豪聞炎明熹出埠唔打攪

提到最近好友炎明熹被捕獲出埠，他說：「飛咗去第二度就唔打擾佢。」至於會否考慮相約炎明熹一起行工展會，他坦言：「呢樣嘢就比較難約到，我哋成班人大家嘻嘻哈哈傾得好開心會比較容易引人注目，所以我哋啲聚會都比較係私隱啲嘅地方。」

張馳豪坦言難約炎明熹行工展會。（資料照片）

呼籲粉絲落力投票

談到樂壇頒獎典禮將近，有否與炎明熹互相討論衣着打扮，他說：「呢一層就冇傾到喎！」他續指希望粉絲能夠投票，並表示：「無論係新城、叱咤頒獎典禮和港台頒獎典禮大家都能夠踴躍投票。」他表示平常心看待獎項，並表示自己相當興奮能夠入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》角逐「飛躍進步男藝員」。被問到是否會親自拉票，他笑言：「而家嘅趨勢係要諗一啲好creative嘅idea，諗到個腦汁就嚟爆都諗唔到去達到呢個效果。」至於會否當街展露身材，他直言：「唔着衫梗係唔得啦犯法㗎！同埋唔着衫冬天好凍，如果想我哋唔着咁多布料就買定啲感冒藥俾我。」