郭富城冇穿西裝入馬場沙圈被拒　大方回應：其實我唔入都得

天王郭富城早前出席沙田馬場觀賞賽事，準備入沙圈之際，因沒有穿上西裝外套，被馬會工作人員拒絕入場，場面非常尷尬。經過一輪交涉後，最終放行順利進入沙圈。事件引起網上熱討，網民反應兩極，有網民認為城城穿著Polo恤已經十分得體，硬性規定要著西裝不合時宜，亦有人認為應該要遵守馬會規定，不應該給予特權。

郭富城早前沒有穿西裝進馬場沙圈被拒。(小紅書)

郭富城今日（4/12）現身尖沙咀出席健康產品活動，就事件接受《香港01》訪問時笑言：「嗰件事發生咗之後，對我嚟講係冇壓力，其實而家做馬主入場，喺裝束上面已經冇以前咁嚴格，變得簡單咗，例如上一次我入去睇自己隻馬嘅時候，發覺原來唔一定要打領帶，咁所以我咪著Polo恤。當日我本身我喺有著西裝褸，只不過我冇帶落去，我以為就咁可以行落去就得，點知職員話我冇著西裝唔俾入。咁其實我唔入都得，因為我到場見到自己匹馬我已經Ok，我唔一定要入到沙圈入面睇隻馬，雖然我鍾意馬，但就冇話一定要攬住佢咁瘋狂。」

郭富城今日出席活動。（梁碧玲攝）

對於有網民認為馬會硬性規定要著西裝不合時宜。城城表示：「其實每個地方都有佢嘅規矩，馬會有馬會嘅規矩，會所亦有會所嘅規矩，我覺得做得佢哋嘅會員，就需要遵守，呢個係基本。」