專訪｜吳業坤風光背後被謾罵情緒受困 胡鴻鈞被指整容唔知點面對
歌手吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞同是選秀節目《超級巨聲2》出道，認識超過14年，而二人的感情亦不錯，但認識14年後才首次合作舉辦演唱會，不少網民都感到不解，坤哥與胡鴻鈞早前接受《香港01》專訪就剖白了合作的原因。
胡鴻鈞表示現在合作舉辦演唱會是最好的「timing」：「因為我覺得太早，我哋各自都未有足夠嘅故事同經歷，好多嘢真係緣分嚟！當然我哋由入行到依家，當中有好多機會一齊工作、拍嘢啊，但你説搞show，我覺得真係是緣份。到今次終於有呢個機會我哋兩個一齊share呢個舞台，可以藉著呢個show同大家回憶返由入行出道到依家呢十多幾年嘅心路歷程，我覺得係整定咁。」胡鴻鈞指自己有很多經歷過的點滴都忘記了，但就發現坤哥原來是會銘記於心的。
胡鴻鈞已經率先自爆演唱會當日會「互爆對方的秘密」，更指：「大家入嚟唔好諗住係聽歌，聽歌係基本嘢啦，睇坤哥除衫都係基本嘢啦，但聽一啲秘密先係bonus。」坤哥都很認同胡鴻鈞的說法，他指其實二人都各自開過個人演唱會，所以今次的方向是比較粉絲福利多一點：「所以大家可以有啲咩想做嘅，可以直接同我哋講。」二人均表示粉絲有什麼要求都會盡量滿足大家。
愛捉弄坤哥的胡鴻鈞表示，如果有粉絲想要親吻坤哥，他會滿足粉絲的要求嗎？坤哥竟然回答：「十年前我就會，依家唔得啦！依家我都有返個矜持。」未知是否因為坤哥已婚的關係，害怕老婆會「呷醋」，連抱抱都不準抱太緊，只可以「空氣hug」。
今次的演唱會坤哥與胡鴻鈞一起分享一個演唱會，被問到難處時，胡鴻鈞坦言是有很多新的火花：「因為咁樣而有好多新嘅idea出嚟，可以好多事我哋如果solo都做唔到，但正正因為我哋兩個一齊所以先可以做到。」至於二人有沒有爭執時，他們指不會爭執而會理性地討論：「基本上我哋定好rundown就得㗎啦，然後各自坤哥操佢嘅肌，為佢到時除衫準備，我就練歌咁，開始都會做適量嘅運動。」
談到二人會在演唱會上大爆對方什麼秘密，能否率先透露時，胡鴻鈞指自己把坤哥手機的密碼改掉了：「原來我將坤哥嘅手機密碼改咗。」但坤哥竟然在回家後才知道手機密碼被胡鴻鈞改了：「因為有啲飲咗少少不勝酒力，先醒返起點解開唔到部電話。」坤哥當下的反應是罵髒話，更毫無懸念地覺得一定是胡鴻鈞的所為：「有啲偶像包袱，但偶像包袱入面，包住百厭啊，佻皮嘅一面。」除此之外，二人更合作過不少的節目，又一起去過旅行，所以留有一手，把更爆的事情留在演唱會當日再跟大家分享。
坤哥的起跌
坤哥當年以歌手出道即於紅館開個唱，之後又奪得「最受歡迎男歌手」獎，他被問有否覺得自己當年是「順風順水」時，他則表示並不是：「我仲記得嗰時臨近頒獎禮呢就好多負面新聞，係突然之間橫空降世咁樣。好多負面新聞啊，好多負評隨之而出現，其實如果心臟唔係夠強大嘅話就已經轉咗行㗎啦。」雖然他奪得男歌手獎，但仍然面對不少的謾罵，他自知「食得鹹魚要抵得渴」。
在有沒有遇到低潮時，坤哥形容自己一直都在一個平地：「我聽過好多朋友做事，成日都説銀行户口得返20元，得返100元都唔夠。我未試過經歷呢樣嘢，所以我覺得仲可以做到自己鍾意做嘅嘢，唔係話生活有一個好艱難嘅時刻，我已經唔會話係咩低潮，咁樣可以條路一直都平坦。」
胡鴻鈞唔會同人比較
胡鴻鈞的歌手路，當然沒有坤哥的順，出道9年才奪得「最受歡迎男歌手」獎，對此他則覺得每一個人的時間線都不同：「我從來都不會比較，可能你一出道第二年就已經攞好多獎，或者已經好成名，呢個係你的time line。因為每一個人嘅time line都唔同，所以最緊要係知道自己每一天都過得有意義，或者自己有自己嘅目標，自己有自己嘅計劃，唔需要同人比較，呢個係我自己嘅宗旨。」
而胡鴻鈞對低潮的看法有點不同，他認為低潮是學習、成長和經歷：「每一個人嘅一生一定有高低低，但最緊要係睇你點樣去面對同處理。」胡鴻鈞覺得最不如意的時候，或者是最失敗的時候，才是最成功的時候。他繼續解釋：「就是係你失敗經歷你最唔開心、最迷惘、最低潮嘅時候，其實就係正正你人生學得最多嘢，成長得最快嘅時候。」他認為心態決定一切。
胡鴻鈞覺得自己人愈大就愈感性，笑指自己過了30歲很愛哭，現在34歲的他說：「呢四年喊嘅次數，可能多過前三十年的總和。」雖然情緒波動大，但他認為這種改變是好的，而且令他感覺生活或者人生是人性一點，變得有血有肉一點。
當年被指「整容」一事會否很困擾？
胡鴻鈞笑言連自己都快忘了，他指當時新聞一出，是不知道怎樣面對的，再加上大家對他評頭品足：「嗰段時間行出街，大家望我嘅時候，死啦，佢係唔係喺度study緊我呢？係會唔識點面對，但當你慢慢時間耐咗，就會開始知道好多的嘅聲音，即係唔好畀外界嘅聲音或者外界嘅口水，淹沒咗自己。」
坤哥即幫胡鴻鈞澄清整容的傳聞：「我日日見住你，你都冇包住過塊面，我就可以咁樣答你，我唔會幫你否認，亦唔會幫你承認。」
坤哥面對批評有沒有情緒困擾？
坤哥坦言當時拿完獎之後有一段時間説什麼都要被罵：「嗰時咩都唔敢講啊，咩都唔想見啊。」他更覺得「事不過三日」，只要捱得過三日，就會有轉機。
今次的演唱會在只容納千餘名觀眾的麥花臣場館舉辦，二人直言不介意，因為這樣才可以拉近與觀眾的距離。坤哥覺得場館小可以感覺到心與心的距離，因為大型場館做不到與台下的觀眾互動，猶如開一個大型的粉絲見面會一樣。
之前胡鴻鈞曾提到「坤嫂」愛子妒忌二人的關係友好，更在結婚當天以為胡鴻鈞來搶親，搶的不是新娘，而是新郎坤哥。今次二人一同開演唱會，已經開始想了不少方法來令愛子與胡鴻鈞「破冰」。到底為什麼愛子會不喜歡胡鴻鈞？坤哥即表示因為愛子覺得胡鴻鈞是「損友」，事原有一次坤哥於胡鴻鈞內地的家住了一陣子，而在他回香港前竟然發生了一件事：「我記得臨走前一晚，前一晚我都走去同你傾到2點，跟住佢話最後一晚都唔同我一齊。」
胡鴻鈞很愛與坤哥開玩笑，因為二人的感情好得很，胡鴻鈞明知道坤哥很愛媽媽，也很愛愛子，便開玩笑的問他兩個掉下水會救那一個。坤哥即表示兩個都會救，不能作出選擇，但胡鴻鈞堅持要他選一個，坤哥即表示演唱會當天再回答，相信大家要知道坤哥底到選老婆還是媽媽，就要等當天的解答了。
場地提供 : 囍雲軒· HEYA @ The ONE