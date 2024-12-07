專訪｜吳業坤風光背後被謾罵情緒受困　胡鴻鈞被指整容唔知點面對

歌手吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞同是選秀節目《超級巨聲2》出道，認識超過14年，而二人的感情亦不錯，但認識14年後才首次合作舉辦演唱會，不少網民都感到不解，坤哥與胡鴻鈞早前接受《香港01》專訪就剖白了合作的原因。



吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞識14年後才首次合作舉辦演唱會。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞表示現在合作舉辦演唱會是最好的「timing」：「因為我覺得太早，我哋各自都未有足夠嘅故事同經歷，好多嘢真係緣分嚟！當然我哋由入行到依家，當中有好多機會一齊工作、拍嘢啊，但你説搞show，我覺得真係是緣份。到今次終於有呢個機會我哋兩個一齊share呢個舞台，可以藉著呢個show同大家回憶返由入行出道到依家呢十多幾年嘅心路歷程，我覺得係整定咁。」胡鴻鈞指自己有很多經歷過的點滴都忘記了，但就發現坤哥原來是會銘記於心的。

胡鴻鈞表示現在合作舉辦演唱會是最好的「timing」。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞話已經可以幻想到當日現場應該會有很多他們互爆對方秘密或者是一些大家都不知道的事情。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞已經率先自爆演唱會當日會「互爆對方的秘密」，更指：「大家入嚟唔好諗住係聽歌，聽歌係基本嘢啦，睇坤哥除衫都係基本嘢啦，但聽一啲秘密先係bonus。」坤哥都很認同胡鴻鈞的說法，他指其實二人都各自開過個人演唱會，所以今次的方向是比較粉絲福利多一點：「所以大家可以有啲咩想做嘅，可以直接同我哋講。」二人均表示粉絲有什麼要求都會盡量滿足大家。

坤哥及胡鴻鈞表示今次方向是比較粉絲福利多一點。(梁碧玲 攝)

坤哥及胡鴻鈞話如果真的有人想幫他們伴奏，又可以幫他們做和音，到時都可以提出。(梁碧玲 攝)

愛捉弄坤哥的胡鴻鈞表示，如果有粉絲想要親吻坤哥，他會滿足粉絲的要求嗎？坤哥竟然回答：「十年前我就會，依家唔得啦！依家我都有返個矜持。」未知是否因為坤哥已婚的關係，害怕老婆會「呷醋」，連抱抱都不準抱太緊，只可以「空氣hug」。

坤哥話親吻太過份了，過了他的底線。(梁碧玲 攝)

坤哥及胡鴻鈞話希望今次整件事是以一個互動性比較強為方向。(梁碧玲 攝)

今次的演唱會坤哥與胡鴻鈞一起分享一個演唱會，被問到難處時，胡鴻鈞坦言是有很多新的火花：「因為咁樣而有好多新嘅idea出嚟，可以好多事我哋如果solo都做唔到，但正正因為我哋兩個一齊所以先可以做到。」至於二人有沒有爭執時，他們指不會爭執而會理性地討論：「基本上我哋定好rundown就得㗎啦，然後各自坤哥操佢嘅肌，為佢到時除衫準備，我就練歌咁，開始都會做適量嘅運動。」

他們已經開始計劃排練。(梁碧玲 攝))

坤哥與胡鴻鈞唔會爭執。(梁碧玲 攝

談到二人會在演唱會上大爆對方什麼秘密，能否率先透露時，胡鴻鈞指自己把坤哥手機的密碼改掉了：「原來我將坤哥嘅手機密碼改咗。」但坤哥竟然在回家後才知道手機密碼被胡鴻鈞改了：「因為有啲飲咗少少不勝酒力，先醒返起點解開唔到部電話。」坤哥當下的反應是罵髒話，更毫無懸念地覺得一定是胡鴻鈞的所為：「有啲偶像包袱，但偶像包袱入面，包住百厭啊，佻皮嘅一面。」除此之外，二人更合作過不少的節目，又一起去過旅行，所以留有一手，把更爆的事情留在演唱會當日再跟大家分享。

胡鴻鈞說不是坤哥自己都不記得原來我小時候貼捉弄坤哥。(梁碧玲 攝)

坤哥話大家可能見Hubert有些偶像包袱，但偶像包袱裏面包著佻皮名及百厭的一面。(梁碧玲 攝)

坤哥的起跌

坤哥當年以歌手出道即於紅館開個唱，之後又奪得「最受歡迎男歌手」獎，他被問有否覺得自己當年是「順風順水」時，他則表示並不是：「我仲記得嗰時臨近頒獎禮呢就好多負面新聞，係突然之間橫空降世咁樣。好多負面新聞啊，好多負評隨之而出現，其實如果心臟唔係夠強大嘅話就已經轉咗行㗎啦。」雖然他奪得男歌手獎，但仍然面對不少的謾罵，他自知「食得鹹魚要抵得渴」。

坤哥話自己以前唔係太注重儀容，連素顏出活動都可以。(梁碧玲 攝)

坤哥話因為被人罵得多，所以2022年開始很著重自己的儀容。(梁碧玲 攝)

在有沒有遇到低潮時，坤哥形容自己一直都在一個平地：「我聽過好多朋友做事，成日都説銀行户口得返20元，得返100元都唔夠。我未試過經歷呢樣嘢，所以我覺得仲可以做到自己鍾意做嘅嘢，唔係話生活有一個好艱難嘅時刻，我已經唔會話係咩低潮，咁樣可以條路一直都平坦。」

坤哥覺得有一段時間係真係順風順水。(梁碧玲 攝)

坤哥形容自己一直都在一個平地。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞唔會同人比較

胡鴻鈞的歌手路，當然沒有坤哥的順，出道9年才奪得「最受歡迎男歌手」獎，對此他則覺得每一個人的時間線都不同：「我從來都不會比較，可能你一出道第二年就已經攞好多獎，或者已經好成名，呢個係你的time line。因為每一個人嘅time line都唔同，所以最緊要係知道自己每一天都過得有意義，或者自己有自己嘅目標，自己有自己嘅計劃，唔需要同人比較，呢個係我自己嘅宗旨。」

胡鴻鈞覺得人家有好的地方令他們成功，你可以去參考，但不需要和他們比較。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞認為成長的時間就是你可能最不如意的時候，或者是你失敗的時候，才是你成功的時候。(梁碧玲 攝)

而胡鴻鈞對低潮的看法有點不同，他認為低潮是學習、成長和經歷：「每一個人嘅一生一定有高低低，但最緊要係睇你點樣去面對同處理。」胡鴻鈞覺得最不如意的時候，或者是最失敗的時候，才是最成功的時候。他繼續解釋：「就是係你失敗經歷你最唔開心、最迷惘、最低潮嘅時候，其實就係正正你人生學得最多嘢，成長得最快嘅時候。」他認為心態決定一切。

胡鴻鈞話自己年紀愈來愈大，就愈來愈感性。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞自問自己是理性底的，但過了三十歲就開始感性一點，多點情緒波動。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞覺得自己人愈大就愈感性，笑指自己過了30歲很愛哭，現在34歲的他說：「呢四年喊嘅次數，可能多過前三十年的總和。」雖然情緒波動大，但他認為這種改變是好的，而且令他感覺生活或者人生是人性一點，變得有血有肉一點。

胡鴻鈞指要感受到別人的能力，才可以感動到別人。(梁碧玲 攝)

胡鴻鈞話三十歲以後喊次數可能是前三十年的總和。(梁碧玲 攝)

當年被指「整容」一事會否很困擾？

胡鴻鈞笑言連自己都快忘了，他指當時新聞一出，是不知道怎樣面對的，再加上大家對他評頭品足：「嗰段時間行出街，大家望我嘅時候，死啦，佢係唔係喺度study緊我呢？係會唔識點面對，但當你慢慢時間耐咗，就會開始知道好多的嘅聲音，即係唔好畀外界嘅聲音或者外界嘅口水，淹沒咗自己。」

胡鴻鈞話大家可以有他們自己對你的看法和可以希望的，但心態一定要健康。(梁碧玲 攝)

坤哥即幫胡鴻鈞澄清整容的傳聞：「我日日見住你，你都冇包住過塊面，我就可以咁樣答你，我唔會幫你否認，亦唔會幫你承認。」

胡鴻鈞話自己的心態一招架不到，就很容易陷入一個情緒狀態，所以為什麼我們這個行業的朋友，可能很多人都會有些情緒上的困擾。(梁碧玲 攝)

坤哥面對批評有沒有情緒困擾？

坤哥坦言當時拿完獎之後有一段時間説什麼都要被罵：「嗰時咩都唔敢講啊，咩都唔想見啊。」他更覺得「事不過三日」，只要捱得過三日，就會有轉機。

坤哥話有時説什麼都對，就像說「吃好西」，大家又不會挑戰他。(梁碧玲 攝)

坤哥指那時當然什麼都不敢説，什麼都不想見。(梁碧玲 攝)

今次的演唱會在只容納千餘名觀眾的麥花臣場館舉辦，二人直言不介意，因為這樣才可以拉近與觀眾的距離。坤哥覺得場館小可以感覺到心與心的距離，因為大型場館做不到與台下的觀眾互動，猶如開一個大型的粉絲見面會一樣。

胡鴻鈞表示會想想怎樣去做好自己，怎樣去更加對自己這個藝人的身份及去負責任。(梁碧玲 攝)

坤哥及胡鴻鈞話如果太多人就做不到之前所講的效果。(梁碧玲 攝)

之前胡鴻鈞曾提到「坤嫂」愛子妒忌二人的關係友好，更在結婚當天以為胡鴻鈞來搶親，搶的不是新娘，而是新郎坤哥。今次二人一同開演唱會，已經開始想了不少方法來令愛子與胡鴻鈞「破冰」。到底為什麼愛子會不喜歡胡鴻鈞？坤哥即表示因為愛子覺得胡鴻鈞是「損友」，事原有一次坤哥於胡鴻鈞內地的家住了一陣子，而在他回香港前竟然發生了一件事：「我記得臨走前一晚，前一晚我都走去同你傾到2點，跟住佢話最後一晚都唔同我一齊。」

「坤嫂」愛子妒忌二人的關係友好，更在結婚當天以為胡鴻鈞來搶親。(ig圖片)

坤哥坤嫂與白湯一家三口。(ig圖片)

胡鴻鈞很愛與坤哥開玩笑，因為二人的感情好得很，胡鴻鈞明知道坤哥很愛媽媽，也很愛愛子，便開玩笑的問他兩個掉下水會救那一個。坤哥即表示兩個都會救，不能作出選擇，但胡鴻鈞堅持要他選一個，坤哥即表示演唱會當天再回答，相信大家要知道坤哥底到選老婆還是媽媽，就要等當天的解答了。

坤哥底到選老婆還是媽媽，相信大家都很期待。(梁碧玲 攝)

坤哥及胡鴻鈞到時可能會跳舞給大家欣賞。(梁碧玲 攝)

場地提供 : 囍雲軒· HEYA @ The ONE