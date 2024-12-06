黃澤鋒旁述拳賽爆粗被轟不中肯　拳館館主出5萬元挑機：跟你學嘢

一連三日的《東亞泰拳錦標賽 2024》日前在伊利沙伯體育館舉行，而藝人黃澤鋒是香港泰拳理事會副主席，本身亦有做拳證及裁判經驗，因而於拳賽擔任評述及開幕主持。不過他做旁述的表現，就被泰拳圈內人士批評不專業及太主觀，指他破壞業界努力興建的形象。

黃澤鋒有做開拳賽拳證及裁判。（IG@briancfwong）

藝人兼香港泰拳理事會副主席黃澤鋒亦是《東亞泰拳錦標賽 2024》開幕式主持。（YouTube@International Federation of Muaythai Associations）

近日泰拳KOL兼前港隊代表陳韋傑，聯同拳館館主Tiger貼出一段黃澤鋒做旁述的剪輯片段，黃澤鋒非常肉緊，期間更激動爆粗！其旁述精華對白包括：「直鎚去晒邊呀？」、「X你真係冇…冇辦法打你自己嘅，打快啲！」、「去鎚啦！膝你個屎……膝你條命咩！」、「打咩呢真係？」、「跪咩啫你自己都打得唔好！」記者亦有翻看拳賽其他賽事片段，黃澤鋒並非每場都如此激動，或許他對某些場次特別著緊，或覺得特別精彩，所以一時忘形加入不少主觀情緒。

黃澤鋒擔任《東亞泰拳錦標賽 2024》旁述，期間表演肉緊，更激動爆粗。（YouTube@International Federation of Muaythai Associations）

泰拳運動員陳韋傑剪輯一段黃澤鋒旁述的片段，節錄一些他的「精華」對白。（IG@jacky.thai.hk）

而Tiger就公開向黃澤鋒下戰帖，他指明白黃澤鋒很心急、很想香港隊贏，但覺得他表現不中肯，Tiger說：「你係旁述吖嘛！旁述應該係中肯啲！『𤷪』唔係代表要講粗口，我哋大家喺度盡力緊興建泰拳形象，你就盡情地破壞，你好似講到好容易打咁，你打街霸，暈咗呀，都唔會即刻可以打得到啦係咪呀？你好似撳掣你話打就打呀？好啦，咁既然你好似撳掣打就打，咁我咪跟你學下嘢囉，嚟緊4月我有場地，咩磅都冇所謂，讓你磅都仲得！仲有！拳酬5萬蚊，贏輸都有！你係大師吖嘛！畀埋學費你，我跟你學嘢呀！」他還叫黃澤鋒記得PM自己。

拳館館主Tiger表示：「『𤷪』唔係代表要講粗口，我哋大家喺度盡力緊、努力緊興建泰拳形象，你就盡情地破壞！」（IG@jacky.thai.hk）

Tiger認為黃澤鋒輕視拳手努力，向他下戰帖，出5萬拳酬邀他與自己打拳賽。（IG@jacky.thai.hk）

此外，致力推廣泰拳並曾奪得金腰帶的陳韋傑，亦拍片譴責黃澤鋒的不專業行為，更指他曾在去年的拳賽侮辱女拳手及女性。他指香港泰拳理事會是唯一得到政府資助的泰拳組織，用納稅人錢舉辦拳賽，希望組織能交代聘用旁述準則，以避免損害運動發展，及維持專業形象。