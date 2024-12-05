方皓玟任樓盤代言一筆過買樓　考慮再置業投資：攞嚟收租都好

方皓玟今日（5日）出席樓盤發布會，她接受《香港01》 訪問表示：「嗰日我同謝君豪喺8號風球嘅天氣底下拍宣傳片，我嗰日着住高踭鞋喺度拍攝，個地下好滑好跣，我覺得謝君豪好gentlemen，我記得有一幕係喺斜路度，佢當時即刻扶我，深情對望咗一下，拍宣傳片嗰陣時候氣場都好勁，都學咗好多嘢。」

方皓玟今日（5日）出席樓盤發佈會活動。（葉志明攝）

方皓玟有戲癮恨拍戲

講到謝君豪表示曾經欣賞過方皓玟舞台劇演出，她表示：「嗰陣時都好耐啦！我好希望可以同謝君豪一齊做舞台劇，我知道佢而家開始又要綵排舞台劇，希望下次可以預埋我。」被問到與謝君豪合作拍片，是否勾起戲癮恨拍戲，她坦言：「都有嘅開始想做返戲，而家多咗自己嘅時間，都想多元化發展，都想去外地嗰度拍戲順便探吓朋友，開演唱會同埋做多啲唔同類型嘅音樂，啱啱就派咗首新歌《提前分手》。」

方皓玟有望與謝君豪合作演戲。（葉志明攝）

被問到會否希望出席樂壇頒獎典禮，她直言：「我而家好隨心，家庭都放得比較重，我會寧願去食飯家庭聚會，但係有時間都會參與，不過獎項就睇得好輕。」她強調現階段希望做好音樂報答歌迷。她透露兒子現時已經升小學就讀國際學校，課業方面不算繁忙。

方皓玟自爆買樓一筆過找數

提到明年會否舉行巡迴演唱會，她說：「2025年都會周圍出埠去表演，香港每一個表演場地其實我都想唱，而家香港嘅騷好多，但係只要同到自己嘅粉絲接觸我就覺得好開心嘅事。」至於今天出席樓盤活動會否獲得額外的買樓優惠，她笑言：「今次未講，未知會唔會比優惠我？如果真係優惠我就check吓銀行個數字可唔可以購買到，都要一定嘅資金同埋投資力。」她坦言因為上一次擔任樓盤代言人，才啟發自己要買樓的念頭，並透露：「如果攞嚟收租都好。」她直言對上一次置業是一筆過已經付清款項。

方皓玟坦言因為上一次擔任樓盤代言人，才啟發自己要買樓的念頭。（葉志明攝）