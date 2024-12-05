伍仲衡被TVB「炒魷」冇得再做評判　疑因為一事觸動其神經

TVB節目《中年好聲音》的評判伍仲衡因為在節目上風趣幽默的表現而人氣急升，他的「港普」更為他添加了不少的幽默感，伍仲衡因此而吸納不少的粉絲。今日（5日）有報道指伍仲衡被TVB即時停任《中3》評判的工作，據指原因是他與一位新人簽約而觸動TVB。

伍仲衡因為在節目上風趣幽默的表現而人氣急升。(ig@harryngchunghang)

早前伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡，懷疑因此而觸動TVB。當時伍仲衡表示洪心怡很有潛質，簽了她後由老婆負責經理人的工作，而自己則負責她音樂方面的工作。

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡。(ig@harryngchunghang)

伍太最近經常在社交平台上載伍仲衡與洪心怡的合照，亦帶她出席不同活動。原來TVB一直有意簽洪心怡，但卻被伍仲衡「截糊」，率先簽約成旗下歌手。洪心怡於比賽勝出後，先後亮相TVB音樂節目《J Music》及《2024香港小姐競選總決賽》，她更被安排與葉蒨文一同演出，表現勁為亮眼。

伍太最近經常在社交平台上載伍仲衡與洪心怡的合照。(ig@mrs5ent.official)

據知情者透露，TVB指《中3》及所有節目都不再用伍仲衡，而本月15日會再有《中3》錄影，但他應該不會再出現。伍仲衡2021年起開始以自由人身份於TVB擔任選秀節目的評判工作，經常為節目製造不少效果，所以一直都很得觀眾歡心。

伍仲衡仲話外國嗰啲好唱得嘅都係啲龐然大物嚟。(節目截圖)