魏浚笙賀女友生日名店任掃　新歌孖洪嘉豪玩hehe：當下他含羞答答

魏浚笙（Jeffrey）今晚（5/12）為一個國際品牌在尖東海傍設置的聖誕夢幻舞會擔任亮燈主禮嘉賓。適逢其經理人女友同日生日，魏浚笙搞笑說，希望對方幫自己藝人接多點工作。問到作為男友的他又有何表示？魏浚笙笑指眼神表示，電一電對方就足夠。會否讓女友到品牌旗下名店任掃，慰勞對方？他豪言：「無所謂，我埋單都完全無所謂。」

魏浚笙（Jeffrey）今晚（5/12）為一個國際品牌在尖東海傍設置的聖誕夢幻舞會擔任亮燈主禮嘉賓。（梁碧玲攝）

魏浚笙表示前一晚其實已經與女友吃飯慶祝了，除了準備蛋糕，也有送上了少少禮物，由於與女友日對夜對，所以為保持神秘感，魏浚笙只能趁去健身時，經過見到順便買，再加小小自己製作，「是一份幾有紀念價值的禮物，可以紀念到我們的回憶，我覺得最重要是有一份心意在裡面。」身旁的經理人女友也表示滿意對方所送的禮物。

一身西裝打扮好靚仔。（梁碧玲攝）

至於聖誕禮物？魏浚笙則坦言：「聖誕禮物就沒有了。我覺得聖誕最重要的並不是禮物，而是氣氛。（生日禮物當聖誕禮物一起？）其實兩個日子都有點距離，我都不好意思一起，所以索性聖誕就沒有，女友都沒什麼所謂，她對禮物是沒有渴求，她真的是一個慳家到完全不想花錢的女人，十分之為我銀包著想。」

魏浚笙表示送生日禮物給女友，最緊要有心。（梁碧玲攝）

魏浚笙今年工作不斷，問到他是否都賺到豬籠入水？他表示正努力儲錢，但並非儲錢結婚，而是擔心明年市道淡，所以儲得一分錢得一分錢，而且之前做了兩首歌也花了不少錢。魏浚笙預告這兩首歌會於12月推出，兩首歌製作費加起來都六位數中尾，而與洪嘉豪合唱的《我感覺到》，他也有份出錢。

魏浚笙和洪嘉豪這個「笙豪CP」在合唱歌MV中，甚有「hehe」感覺。（《我感覺到》MV截圖）

談到兩人這個「笙豪CP」在新歌宣傳照甚有「hehe」感覺，差點就親到？魏浚笙直言沒有key圖，是真的靠得很近，「感受到大家的氣色。（有沒有忍不住笑場？）沒有，大家是演員很專業，一Roll機即進入認真狀態，我眼前只望到嘉豪。（有沒有想親下去？）吞了口口水，就結束了。當下我是覺得他含羞答答的，但大家都是演員，所以我都不知道他是真是假。」