吳雨霏親述當年「不和」因由？鄧麗欣開腔回應：佢寫信話我知嬲咗

吳雨霏(Kary)最近作客叱咤903《叱咤樂壇》擔任鄧麗欣(Stephy)的訪談嘉賓宣傳好姊妹明年的「STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025」。Stephy在節目中享當年在女子組合Cookies時期的辛酸史，她說：「記得嗰陣時排隊整頭都要搞四個鐘！」她憶述難忘當年與傅穎（Theresa）去到日本北海道拍攝旅遊節目。

吳雨霏(Kary)最近作客叱咤903《叱咤樂壇》擔任鄧麗欣的訪談嘉賓。（影片截圖）

吳雨霏親述當年「不和」因由？

Kary現階段已經成為幸福母親，近年主要專心照顧孩子，在節目中被問到為什麼不肯復出原因，她笑說：「我想等我心態ready，我自己有好多諗法同埋計劃。」Stephy分享最近在整理家中的信件時發現到Kary原來曾經在Cookies時期寫過一封信給她，並表示：「佢嬲咗我唔搵佢，好耐冇搵佢同佢傾偈，佢就寫咗封信俾我就大概講呢件事。」

Kary被問到為什麼不肯復出原因。（影片截圖）

Kary立刻笑說：「我嗰陣真係好單純。」Stephy又有解釋：「我有同佢say sorry，我好被動，就算係最好嘅朋友我都好少主動搵。」Kary指Stephy所提及的信件應該是當年做solo歌手的時期，她分享當時的心聲：「點解我淨係單方面去搵你？唔知點解你又消失咗。」

Stephy分享最近在整理家中的信件時發現到Kary原來在Cookies時期寫過一封信給她。（影片截圖）