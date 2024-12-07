古淖文新年前香港舉辦個唱　想多謝「古粉」：人生收過最大的禮物

《中年好聲音2》冠軍古淖文（German）的個唱《古淖文 I’m Home 演唱會》將於香港和大家見面，German約定大家2025年1月11日於旺角麥花臣場館相聚，屆時他會在他畢生最愛的「舞台」上，以歌聲細數他音樂旅途上的每段珍貴回憶，同時為大家帶來一個精彩的晚上。票價分別為$980和$680，訂於12月11日（星期三）早上10時正開始公開發售。

古淖文的個唱《古淖文 I’m Home 演唱會》將於香港和大家見面。(公關提供)

屆時古淖文會在他畢生最愛的「舞台」上，以歌聲細數他音樂旅途上的每段珍貴回憶，同時為大家帶來一個精彩的晚上。(公關提供)

German表示今次《I’m Home 演唱會》能於香港舉行心情很興奮，並非常期待，在歌單上會作出調整，但會同時保留澳門站本身的概念，希望透過今次香港站演唱會去多謝香港以及一班古粉。今次《I’m Home 演唱會》香港站適逢在2025 年1月初舉行，German說這絕對是他人生收過最大的一份新年禮物，而且於新一年開始就可以開show真的是一件好幸福的事，因此他要把這份新年禮物及幸福和古粉一起分享。2024年對他來說絕對是超額完成的一年，他寄望於2025年可以做更多事，新一年新開始，他希望在音樂道路上有更多原動力，做很多好歌給大家欣賞，報答大家對他支持和愛護。

古淖文希望透過今次香港站演唱會去多謝香港以及一班古粉。(公關提供)

German表示今次《I’m Home 演唱會》能於香港舉行心情很興奮。(公關提供)

《古淖文I’m Home 演唱會》首站於澳門展開叫好叫座，為German今次香港站的演出打下了強心針，他憶述說：「上次個唱澳門站最難忘的事，那莫過於是出道多年後，可以在自己出生的地方開第一次個人演唱會，見證了由零到兩場show的誕生，就好像見證著自己的『BB』成長，除此以外，和一班古粉們一起見證這兩場演唱會也令我非常難忘。」German 續說：「於《中年好聲音2》得到冠軍後打開了我人生的新一頁，而且由比賽至今得到的事物實在太多，這個冠軍是我生命新一頁和一個好開始，讓我可以繼續開拓自己更多潛能，為我自己的人生填上豐富色彩。」

《古淖文I’m Home 演唱會》首站於澳門展開叫好叫座，為German今次香港站的演出打下了強心針。(公關提供)

《古淖文I’m Home 演唱會》首站於澳門展開叫好叫座，為German今次香港站的演出打下了強心針。(公關提供)

《古淖文 I’m Home 演唱會》香港站



日期：2025年1月11日 (星期六)



時間：晚上8 時15分



地點：麥花臣場館



主辦單位：TVB Music Group 、棋人娛樂



票價：HK$980 / 680



門票開賣資訊：2024年12月11日 (星期三) 早上10時正開始在 Cityline 公開發售

