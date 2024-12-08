獨家｜Babyface約阿儀拍拖築愛巢？　結局神反轉慘食檸檬被拒愛

《香港01》直擊 Babyface約阿儀睇樓盤！早前Babyface因受訪《東張西望》而聲名大噪，更因這次訪問戀上「東張女神」梁敏巧。其後Babyface公開宣布正式追求梁敏巧，成為網絡上一時佳話。「襄王有心，神女無夢」，雖然Babyface多番追求，又送花送戒指，但似乎梁敏巧仍不為所動，最後表明不會接受Babyface。被拒絕的Babyface後來又公開表示移情別戀，原來新目標就是前亞視一姐「A0阿儀」！

《香港01》直擊！Babyface約阿儀睇樓盤！（林迅景 攝）

Babyface 阿儀着「情侶鞋」睇樓盤

《香港01》今晚（07/12）收到報料，原來Babyface和阿儀受邀出席一個武術晚宴的飯局。先到場的Babyface懷着忐忑不安的心情等了約半小時後，終於等到「佳人」出現。只見阿儀穿着一身淺色的薄紗碎花長裙出現，充滿少女味，不難看出，阿儀恤了一個長直髮，顯然相當之重視這次「約會」。而Babyface更是隆重，戴着一副粗框眼鏡，一身西裝打扮相當之英氣！似乎兩人心有靈犀，Babyface和阿儀竟然同樣也穿着淺灰色的「情侶」運動鞋款！

肯陪「另一半」睇遊戲嘅女人真係完美。（林迅景 攝）

Babyface同阿儀去玩夾公仔機，不過阿儀就話太貴唔想玩，好慳家！（林迅景 攝）

食飯前行街「夾公仔」

晚宴開席之前，Babyface邀請阿儀到附近行商場，一齊去「睇」夾公仔，一齊行街，途中更遇到一些小粉絲們要求與他們合照！期間，當他們走到一間樓盤商舖時，他們就停下了腳步，Babyface似乎對附近一處豪宅單位相當感興趣！莫非已經打算與阿儀共築愛巢？！

Babyface同阿儀一齊睇樓盤。咁快已經諗定未來？（林迅景 攝）

阿儀激動澄清同Babyface「冇嘢」

其後，Babyface和「ATV阿儀」接受《香港01》訪問，開頭第一句阿儀就極力澄清與Babyface「冇嘢」，說：「啲人呢，成日新聞喺度亂咁寫啲影片，好八卦囉！佢都唔啱我㗎啦！咁嘅年紀！佢之前都拍過拖。」追問之下，原來阿儀嫌棄Babyface太年輕，覺得與自己不相襯。

Babyface和阿儀激吻。為AI製片，疑幻似真。（截圖）

阿儀澄清只當Babyface係「細佬」

之後，她又透露12月10日會「被迫」與Babyface食燭光晚餐。她說：「女仔同女仔都會食燭光晚餐，即係誤會咗件事。你影我哋，冇嘢㗎，只係朋友。」問到她對Babyface的印象，她十分坦白直言沒什麼印象。「冇話點，冇話識咗幾耐，冇幾耐。（唔係好熟？）係囉，啲人誤會咗，只係普通朋友囉。問到會否有發展可能？阿儀就斬釘截鐵的說：「唔會呀，之前佢飛咗Maggie（梁敏巧），而家又...之前又話暗戀梁敏巧。（即係覺得Babyface好花心？）唔係，總之佢唔啱啦，年紀又唔啱。」阿儀表示喜歡一些較成熟的男人，只當Babyface係「細佬」。

Babyface力追阿儀。（林迅景 攝）

Babyface慘食阿儀「檸檬」

無奈「食檸檬」的Babyface卻表現得相當樂觀，他接受《香港01》訪問就說：「做住朋友先囉，唔緊要㗎！得咪得，唔得咪唔得囉。我相信阿儀係一個充滿童真嘅人，講嘢都幾得意。假設我做佢老公或者男朋友，要好好保護佢囉。」

阿儀就對Babyface不太感興趣。（林迅景 攝）

阿儀：梁敏巧好啱你呀！

問到有沒有發展空間，Babyface回答：「其實就睇阿儀啫，不過佢好似好介意姐弟戀，我哋可以食個飯再了解吓囉。」這時候，阿儀插嘴說道：「其實嗰日我唔想嚟，不過佢係都叫我嚟，經理人話約咗見面會多啲job。」Babyface也充滿信心，表示戀人應該由朋友開始做起：「好少人話一步登天可以做到。」阿儀又插嘴說：「梁敏巧好啱你呀！」

梁敏巧已成「前Babyface嫂」。（陳順禎攝）

Babyface邀請梁敏巧共進燭光晚餐

話題一轉，兩人又談起梁敏巧的為人，阿儀十分讚揚她在幕前的表現，直言主持工作做得很好，十分欣賞她。阿儀還表示同意與她「食餐飯」。Babyface也對着鏡頭說：「梁敏巧女士，Maggie小姐，我而家正式邀約你，同阿儀一齊食飯。你唔使擔心會尷尬，因為我會出席幫你哋撮合。（你就開心啦，兩個靚女陪你食飯）係啦！（一個唔夠仲要兩個）你咁講嘅？一個都夠啦！」

梁敏巧早前被Babyface埋伏屋企附近求婚。（《東張西望》截圖）

Babyface直言更愛梁敏巧

在兩個「靚女」阿儀和梁敏巧當中，Babyface會選擇哪一個？他回答：「講真，我鍾意Maggie先嘅，所以我一定揀Maggie。」

阿儀和Babyface。（林迅景 攝）