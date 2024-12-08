歡樂滿東華｜梁敏巧唔妒忌阿儀畀Babyface追　仲大爆廖倬竩多人追

慈善節目《歡樂滿東華》昨日（7日）於TVB舉行，伍富橋在記者會時已經率先透露拍檔為「東張女神」梁敏巧，更透露她沒有「舞功」底子，梁敏巧接受《香港01》訪問時，更表示排舞時受傷。而另一位「東張女神」廖倬竩近期亦爆紅，不少網民都大讚她人美心善。

梁敏巧同廖倬竩一齊接受《香港01》訪問。(梁碧玲 攝)

伍富橋早前在記者會時已經率先透露拍檔為「東張女神」梁敏巧。(梁碧玲 攝)

早前「Baby face」公開向梁敏巧示愛，再表示要30日內追到她，但未夠30日，Baby face就已經放棄並轉追薛影儀（阿儀）。梁敏巧被問到會否妒忌，她笑指：「我妒忌有個心儀嘅男仔可以吃飯，我都唔係妒忌，戥佢哋開心啦吓，有情人終成眷屬！（會否很失望？）唔會，佢有啱嘅目標同新嘅目標，我都希望佢幸福快樂嘅，我都好希望佢哋多啲見面，相信網民都好想睇佢哋多啲互動嘅。兩個性格巨星應該有好多碰撞，因為佢之前好像和阿儀去剪頭髮，我見到網民嘅反應都唔錯，我都係其中一個花生友嚟！我都想睇佢哋多啲發展！」

梁敏巧唔妒忌阿儀畀Baby face追。(梁碧玲 攝)

廖倬竩在旁即表示羨慕：「人見人愛啊嘛，愈多嘅fans，愈多嘅桃花！」梁敏巧突然大爆廖倬竩原來很多人追求：「Ivy不嬲都好多人追佢，佢低調啲咁解啫，以我所知都好多有錢高大嘅靚仔，都是佢啲fans。」廖倬竩被問到如果遇到Baby face這種情況會怎樣處理，她想想後說：「都係禮貌去appreciate佢，多謝佢，我覺得敏巧做得非常好，可能兩個人未必有緣份，但始終都認識過。」

廖倬竩羨慕梁敏巧有Baby face追。(梁碧玲 攝)

廖倬竩被問到在節目中經常遇到蠻不講理的人及事，她當下的感覺是「好驚」：「其實驚！因為我自己嘅emotion有時會幾誇張，所以其實最緊要係掉返轉我要去控制自己嘅情緒，有時有啲人係無理取鬧，我不會期望佢係咁大反應嘅，可能crew亦都係想拍到呢啲畫面，我自己又點控制自己的情緒呢，我覺得呢個係關鍵。」身為「師姐」的梁敏巧則指自己很chill：「啲人打我，我話你唔好打我，我自己行開，就得㗎啦。你將所有事都覺得係理所當然就得㗎啦！」

廖倬竩有時喺《東張西望》遇到蠻不講理嘅人都會好驚。(梁碧玲 攝)

梁敏巧立即「袋錢落廖倬竩袋」：「你開始接觸得多情緒比較唔係好穩定嘅人，又或者係比較惡嘅人，你學會冷靜啲就得㗎啦。總之你好冷靜，佢點樣鬧你都冇乜反應呢，其實他自己就會冷靜返，好奇怪㗎，人嘅情緒會畀人影響。」

梁敏巧立即「袋錢落廖倬竩袋」。(梁碧玲 攝)

經常在節目中都會見到廖倬竩感情豐富，有幾次甚至乎見到受害者或傷者家人講到哭時，自己都忍不住想哭。她指當刻：「我見到人哋痛呢，我覺得呢個反應，其實我覺得我自己個反應係好正常嘅。例如你見到對方啱啱整親啊，或者唔開心啊，難道你自己冇反應，我覺得都唔係嘅！」梁敏巧指廖倬竩很大愛及很有同理心，所以大家才見到這個情況。

經常在節目中都會見到廖倬竩感情豐富，有幾次甚至乎見到受害者或傷者家人講到哭時，自己都忍不住想哭。(梁碧玲 攝)

梁敏巧指廖倬竩很大愛及很有同理心，所以大家才見到這個情況。(梁碧玲 攝)

梁敏巧被問到是舞蹈初學者，今次跳舞會否很吃力：「因為今次是係跳Waltz和Flamenco，係我二十九歲女以來從來冇接觸嘅，真係要即刻苦練！第一次同伍富橋合作嘅時候，佢要抱起我，我哋要識借力，我又唔識借力，第一次差啲撞到佢。」但她日前彩排時就不幸受傷，雖然腳受傷，但梁敏巧都認為要100%落力去演出。

梁敏巧日前彩排時就不幸受傷，雖然腳受傷，但梁敏巧都認為要100%落力去演出。(梁碧玲 攝)