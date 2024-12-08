李佳芯與無綫關係正式劃上句號？　社交平台一變動疑已低調離巢

剛度過42歲生日的視后李佳芯（Ali），人靚戲好，有著極佳觀眾緣。但近年，李佳芯因各種因素，以及與TVB的續約問題，工作量和曝光率大減。至早幾個月，李佳芯相隔近2年多終迎來新劇《麻雀樂園》，當時外界都以為續約有突破性進展，惟她拍完《麻雀樂園》後便處於停工狀態。李佳芯和TVB就續約問題拉鋸多時，近日似乎有最終答案，有網民留意到李佳芯社交平台的工作聯絡人已由TVB經理人，改為「DM for work」，疑已低調離巢。

李佳芯近年與TVB的合約問題，受到外界關注。（IG@aliaime）

近日似乎有決定了。（IG@aliaime）

有心水清網民表示，上月李佳芯出席活動其實已有所暗示，在接受傳媒訪問被問到與無綫續約進展時，她表示合約是雙方的，條件還沒傾好，大家都需要考慮，更表示不同階段有不同要求，現在想做自己喜歡的事情。似乎方向與想法都未能與TVB達成一致；加上早前又缺席TVB台慶，種種跡象令人懷疑是否已低調離巢；不過目前在TVB官方網站「經理人合約女藝員」一欄仍見到李佳芯的名字。

TVB高層樂易玲（樂小姐）去年曾在訪問中，表示會就合約一事與李佳芯好好傾談，並大讚：「佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。佢仲有好耐合約喺度，我地唔會嘥咗佢。」當時問李佳芯和TVB 的合約還有幾長，她說：「仲有好長。」但如今，李佳芯似乎去意已決。

有網民留意到李佳芯社交平台的工作聯絡人已由TVB經理人，改為「DM for work」。（IG@aliaime）

不過目前在TVB官方網站「經理人合約女藝員」一欄仍見到李佳芯的名字。（網上截圖）

李佳芯於2005年畢業後曾擔任模特兒，為旅遊雜誌《新假期》拍攝封面，亦曾經參與演出多個電視廣告；至2008年，李佳芯與有線電視簽約，擔任體育主持，曾參與採訪北京奧運，其後擔任體育節目《體育王》主持。她曾參與主持有線電視娛樂台節目包括：《空間大改造》、旅遊節目《十二夜》系列及《冰島•千年一嘆》等。2010年6月，她參與《2010有線世界盃嘉年華》及《有線1台世界盃》等；

李佳芯早前出席活動時，似乎已有所暗示。（資料圖片/葉志明攝）

李佳芯年初相隔2年多再拍劇集《麻雀樂團》煞科宴。（資料圖片/陳順禎攝）

至2012年10月，李佳芯與有線電視約滿離開，正式轉投TVB，同時將原名李嘉馨改為李佳芯，由「御用邪花」一步一步成為「最佳女主角」，於2018年憑劇集《BB來了》中「唐恬兒」一角，榮膺視后。近年李佳芯經常被傳遭雪藏，不但連續兩年在《萬千星輝賀台慶》中於內地網上平台被打格，其後連擔任職訓局嘉賓都竟也被P走，加上工作量激減，令不少觀眾及網民替這位人氣視后不值，支持她約滿走人。

李佳芯憑《BB來了》獲得「最佳女主角」。(aliaime@IG)