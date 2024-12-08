索爆港姐冠軍谷胸咬蠟燭慶祝31歲生日　孖TVB小花開船P跳唱自娛

黃嘉雯（Carmaney）昨日（7日）31歲生日，她與一班好朋友開船P慶祝，並在社交平台大派福利圖分享唯美寫真，澎湃上圍意外成焦點，衝激視覺！

黃嘉雯慶祝31歲生日。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯影咗輯唯美寫真為自己慶祝。（IG@carmaneysantiago）

輯相好高貴優雅。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯慶祝31歲生日。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯穿上一襲杏啡色低胸晚裝，酥胸半露盡現其凹凸有致的火辣身材。她亦深明「流量密碼」的重要性，還拍了一條吹蠟燭短片，見她戴上黑超飲香檳，咬住一支蠟燭當香煙，極速放在蛋糕上再吹熄，動作乾淨利落，不過大眾焦點卻落在嘉雯的豐滿上圍，非常吸睛。

黃嘉雯酥胸半露。（IG@carmaneysantiago）

飲香檳。（IG@carmaneysantiago）

咬蠟燭。（IG@carmaneysantiago）

吹蠟燭。（IG@carmaneysantiago）

動作乾淨利落！（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯亦有在IG Story分享遊船河的歡樂片段，一班TVB小花譚嘉儀、波波黃婧靈、李芷晴、黃婉恩等均齊齊到賀，其中一段片見黃嘉雯在舞台上唱《跳舞街》，盡情跳舞，大家都High爆助慶。她留言：「台慶同呢班女仔聽左100次呢首跳舞街，生日當然要同大家再唱多次，迫大家聽我唱歌😂」。

一班TVB小生同黃嘉雯一齊慶祝。（IG@carmaneysantiago）

邀請好多朋友參與。（IG@carmaneysantiago）

生日派對好熱鬧！（IG@carmaneysantiago）

生日派對好熱鬧！（IG@carmaneysantiago）

生日派對好熱鬧！（IG@carmaneysantiago）

生日派對好熱鬧！（IG@carmaneysantiago）

壽星女唱歌助慶。（IG@carmaneysantiago）

《跳舞街》聽咗100次都要繼續唱。（IG@carmaneysantiago）

譚嘉儀幾乎每個生日會都有現身。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯是2019年香港小姐冠軍，無奈當選後撞正疫情，工作不多以致發展平平，至近年才開始「發圍」，獲林敏驄欽點合作在《下流上車族》中飾演「小三」一角，其中一場借醉激吻林敏聰畫面令人印象難忘。

黃嘉雯，2019年香港小姐冠軍，參選時25歲。（資料圖片/梁碧玲攝）

黃嘉雯憑劇集《下流上車族》中飾演「小三」一角，令網民留下深刻印象 。(《下流上車族》截圖)

借醉錫林敏驄。(《下流上車族》截圖)

最近黃嘉雯與2016年港姐冠馮盈盈意外撞衫，二人先後在社交平台分享靚相，不約而同穿上同一款的藍色超低胸連身裙，兩位都是「冠軍級」人馬，論外貌和氣質均勢勻力敵，但講到身材黃嘉雯卻略勝一籌，除了有較多肉地，還憑170厘米的身高，以5厘米差距，險勝165厘米的馮盈盈，在比例上更顯修長。

黃嘉雯同馮盈盈撞衫。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯身材較高䠷及豐滿。（IG@carmaneysantiago）

馮盈盈都着過同款裙。（馮盈盈IG）